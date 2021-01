Iancu Zuckerman, unul dintre ultimii doi supravieţuitori ai Pogromului de la Iaşi, a fost răpus de Covid-19

Iancu (Yanko) Zuckerman (n.1922), supravieţuitor al Pogromului de la Iaşi, a decedat la vârsta de 98 de ani, fiind infectat cu noul coronavirus, a anunțat ambasadorul Israelului în România, David Saranga.





”Ar putea muri de foame, de sete, de boli și torturi pe care le-a trecut în perioada Holocaustului, dar în această seară a fost copleșit de coronavirus. Cu doar două luni în urmă am sărbătorit a 98-a aniversare împreună, am glumit, îmbrățișat și am discutat despre politică și țara israel pe care o iubea atât de mult. Yanko Zuckerman a fost un om fericit, plin de putere sufletească care a iubit viața. Iancu Zuckerman fusese sărbătorit în octombrie la împlinirea celor 98 de ani în prezența ambasadaorului Saranga. Acesta a comparat atunci efectele COVID-19 cu un Holocaust... care nu alege pe nimeni.”, a scris excelența sa, David Saranga, pe Facebook.