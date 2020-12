Ziua BEETHOVEN: Sonata Pathétique, interpretată în cheie jazz, în premieră mondială, de Teodora Enache Brody și Călin Grigoriu

Vocalista Teodora Enache Brody, acompaniată de chitaristul Călin Grigoriu, prezintă joi, 17 decembrie 2020, în premieră mondială, pe pagina de Facebook a ICR Berlin, varianta jazz, vocală, a Sonatei Pathétique de Ludwig van Beethoven, cu ocazia celebrării a 250 de ani de la naşterea marelui compozitor german. Cu 14 discuri lansate - de la jazz, klezmer, ethno-jazz, la proiecte speciale precum muzicalul „Profetul”, după capodopera lui Kahlil Gibran, - și o carieră de două decenii, Teodora Enache Brody experimentează acum noi teritorii, îmbinând jazzul cu muzica clasică.





„From Classical To Jazz - Homage to Beethoven", înregistrat în Stadttheater Rheinbach, va fi transmis de Institutul Cultural Român de la Berlin joi, 17 decembrie 2020, de la ora 19.00 (ora Germaniei), respectiv ora 20.00 (ora României), premiera fiind difuzată și pe site-ul televiziunii germane Evenimentul, înregistrat în Stadttheater Rheinbach, va fi transmis de Institutul Cultural Român de la Berlin joi, 17 decembrie 2020, de la ora 19.00 (ora Germaniei), respectiv ora 20.00 (ora României), premiera fiind difuzată și pe site-ul televiziunii germane www.muxx.tv





„Foarte frumos spunea pianistul Daniel Barenboim că Bach în muzică reprezintă Vechiul Testament, iar Beethoven, Noul Testament. Muzica lui Beethoven are atâta frumusețe, viață și puls printre note încât, ascultând-o, nu poți decât să o iubești. Iar eu tot ce iubesc internalizez și cânt. Împreună cu Călin, am lucrat foarte mult și în sfârșit am simțit că unim lumi prin sunetul nostru. Lumea clasică primește spontaneitatea și jocul jazzului, dar și patima pământului. Devine o lucrare încărcată de emoție și de puterea prezentului“, a declarat Teodora Enache Brody pentru ICR Berlin.





La 17 decembrie 1770 a fost botezat Ludwig van Beethoven, această zi devenind, la nivel internațional, data oficială a venirii pe lume a marelui compozitor. Sonata pentru pian nr. 8 în C minor Op. 13, cunoscută și ca Sonata Pathétique, este una dintre compozițiile celebre ale lui Beethoven, scrisă în 1798 și publicată în 1799. Lucrarea este un omagiu adus prietenului său Lichnowsky, fiind una din cele șapte compoziții dedicate acestuia.













Teodora Enache-Brody este una dintre cele mai importante vocaliste de jazz din România, cu o carieră impresionantă, de peste două decenii. De-a lungul anilor a cântat și înregistrat alături de muzicieni renumiți, precum chitaristul Stanley Jordan, basistul Lars Danielsson sau Benny Rietveld, basistul și aranjorul muzical al lui Carlos Santana. Dintre muzicienii români, a cântat mulți ani cu pianistul Johnny Răducanu; printre alte colaborări de durată se numără Theodosii Spassov, Daniele Di Bonaventura sau Guido Manusardi. A concertat la Montreux Jazz Festival, la Jazz in Marciac, Lugano Jazz Festival, The Iridium New York, The Library of Congress, SUA, șamd. Tehnica vocală a Teodorei este una specială, bazată pe pranayama, qigong și meditație. În 2011, după o încercare existențială, Teodora Brody și-a schimbat viziunea artistică. Sunetul a devenit esențial pentru ea, iar cântul ei a devenit o incantație, indiferent că e vorba de un cântec african sau o sonată de Beethoven.





Călin Grigoriu este chitarist și compozitor. A absolvit Conservatorul din București și deține un master în muzică de cameră. Compune muzică pentru teatru și film și este îndrăgostit de Bach, Pujol, Led Zeppelin. De câțiva ani, cântă și înregistrează cu Teodora Enache Brody, colaborarea lor fiind esențială pentru cristalizarea ideilor muzicale ale acesteia.