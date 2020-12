Despre cele mai iubite cadouri – cele mai bune cărți Humanitas 2020 – vineri, 18 decembrie, ora 19

Pentru ei, scriitori, dar și cititori împătimiți, o carte, chiar dacă nu întotdeauna ușor de ales, poate fi cel mai frumos cadou. Evenimentul va fi difuzat live pe pagina de Facebook a Editurii Humanitas si pe canalul YouTube Humanitas. Înregistrările video și audio vor fi ulterior disponibile pe canalele YouTube Humanitas și SoundCloud Humanitas.• GABRIEL LIICEANU „2020 trebuia să fie un an sărbătoresc, al lansărilor, al întâlnirilor și îmbrățișărilor: în februarie anunțam aniversarea celor 30 de ani ai editurii și ofeream un prim cadou cititorilor noștri, volumul aniversar Povestea insulei Humanitas.La începutul lui martie, însă, eram nevoiți să regândim totul și să găsim formula magică de a merge mai departe. De ce să n-o spun?! Ne-a fost teamă, și încă e loc de teamă. Dar ne-au fost alături autorii editurii, care s-au întrecut pe ei înșiși scriind parcă cele mai bune cărți. Apoi, chiar dacă nu i-am mai putut întâlni la târguri și lansări, i-am simțit mai aproape ca oricând pe cei care ne citesc.Datorită vouă, autori și cititori Humanitas, aniversarea noastră, chiar dacă n-am avut parte de lansări cu public, întâlniri și îmbrățișări, mi se pare o sărbătoare chiar mai mare, pentru că am rămas împreună când a fost greu. La sfârșitul unui an atât de dificil, și totuși sărbătoresc prin felul în care a fost înfruntat, gândul meu vă îmbrățișează cu recunoștință.“• LIDIA BODEA, director al Editurii Humanitas „Cărțile făcute cadou spun ceva esențial și despre cel care dăruiește, și despre cel care primește.Ce alte daruri ne păstrează mai aproape de cel pentru care le-am ales? Câte dintre cadourile pe care le primim nu sunt uitate a doua zi? Cum altfel mai putem dărui cel mai de preț, lucru din lume – timp? E adevărat că nu e chiar ușor să găsești cartea potrivită, te poți lesne rătăci printre rafturi. Tocmai de aceea i-am rugat pe Gabriel Liiceanu, Ioana Pârvulescu, Mircea Cărtărescu, Tatiana Niculescu și Radu Paraschivescu să aleagă și să recomande fiecare câte ceva bun de citit și de dăruit.“ • DENISA COMĂNESCU, director al Editurii Humanitas Fiction „Când cumpărați cadouri de Crăciun, opriți-vă mai întâi la cărți și cu siguranță nu veți da greș în a vă bucura împreună cu cei dragi de experiența cititului care, fie în izolare, sau la mare depărtare, ne unește mereu. Pentru acest sfârșit de 2020, v-am adus cele mai frumoase ficțiuni din literaturile lumii. Ele vorbesc despre puterea imaginației de a ne transpune în lumi în care călătorim pentru a a ne înțelege pe noi înșine.În ele veți găsi cadourile potrivite pentru toți cititorii din viața voastră.“