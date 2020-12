Teatru de papusi online gratuit pe YouTube

WebPR

Este un proiect la care ne-am gandit cu mult inainte de pandemie, dar tot nu ne-am putut face timp sa-l realizam. Am vrut ca spectacolele noastre sa ajunga si la cei care nu au posibilitate de deplasare sau financiara, dar care isi doresc sa vada teatru de calitate.

Am revenit la idee si proiect constransi de situatie.

Din pacate, conditiile actuale ne frustreaza cumplit. Desigur, facem tot posibilul sa transmitem bucurie si speranta alaturi de mesajele educative.

Ne emotionam placut sa vedem cand ne creste numarul de abonati si vizualizari. Planuim sa dezvoltam canalul cu ateliere de creatie si alte momente frumoase si interesante pentru copii", spune actrita Monica Gheorghe.

Scurta prezentare

Trupa de teatru “PAIAŢA” a fost înfiinţată în anul 1998 de catre 3 actriţe absolvente ale secţiei ARTA ACTORULUI MÂNUITOR DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE, UNATC “I.L.CARAGIALE” promoţia 2000.

În cei 22 ani de activitate ne-am îmbogăţit experienţa, participând cu spectacole de teatru la diverse târguri, festivaluri şi evenimente de profil.

Bazele activităţii artistice le-am pus în grădiniţe, jucând pentru publicul cel mai critic din lume, copiii. Datorită lor, am tinut cont în alegerea poveştilor ce urmau a fi dramatizate, de nevoile de cunoaştere şi de programele educaţionale care se fac în grădiniţe. Am descoperit că reuşita unui spectacol este condiţionată de participarea receptorului, a publicului, în speţă, a copilului. Şi aşa spectacolele noastre au devenit interactive.

Fiecare spectacol al nostru este diferit în funcţie de spontaneitatea copiilor-spectatori. Jucat in spatii diferite, cu copii diferiţi, acelaşi spectacol pare altul, dat fiind faptul că povestea se construieşte cu ajutorul publicului.sfăşoară spectacolul.

