Concert extraordinar cu Cristian Măcelaru la pupitrul Orchestrei Române de Tineret

Ateneul Român - 13 decembrie 2020 ora 19:00





Solistul concertului organizat în parteneriat de Centrul Național de Artă Tinerimea Română şi Filarmonica “George Enescu” este pianistul Simon TRPČESKI şi va avea în program Concertul nr. 5 pentru pian si orchestra in Mi bemol major, op. 73, „Imperialul” de Ludwig van Beethoven şi Simfonia nr. 41 „Jupiter”, KV 551 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Dirijorul Cristian Măcelaru revine şi anul acesta alături de Orchestrele Naţionale de Tineret ale României, cu care colaborează de mai mulţi ani, din postura sa actuală de la pupitrul WDR Sinfonieorchester şi Orchestre National de France. Aflat deja în al doilea an de când deţine funcţia de dirijor şef al WDR Sinfonieorchester Koln, Cristian Măcelaru este unul dintre cei mai cunoscuţi şefi de orchestră în ascensiune din lume. Numit director muzical al Orchestre National de France din Paris, una dintre cele mai importante orchestra din Europa, începând cu septembrie 2021, şi-a început activitatea în această postură cu un an mai devreme, adică din septembrie 2020. La începutul anului 2020, Cristian Măcelaru a fost distins cu premiul GRAMMY® pentru dirijat cu înregistrarea făcută pentru Decca Classics cu Concertul pentru vioară de Wynton Marsalis cu Nicola Benedetti şi Philadelphia Orchestra. Din vara anului 2020, Cristian Măcelaru este director artistic şi dirijor principal al World Youth Symphony Orchestra la Interlochen Center for the Arts. Tot în 2020, Cristian Măcelaru a intrat în al patrulea sezon de director artistic şi dirijor al Cabrillo Festival of Contemporary Music, cel mai important festival dedicat repertoriului simfonic contemporan la nivel mondial.În biografia artistică a pianistului Simon Trpčeski putem vedea o amplă experienţă concertistică alături de orchestre precum Concertgebouworkest, Russian National Orchestra, WDR Sinfonieorchester, Orchestre National de France, New York Philharmonic, China Philharmonic şi Sydney Symphony Orchestras. Simon Trpčeski Susţine în mod regulat recitaluri solo în oraşe precum New York, Paris, Munchen, Praga, São Paulo, Sydney, Beijing, Tokyo sau Londra, unde a fost recent Artist in Residence la Wigmore Hall. Cu susţinerea KulturOp – Macedonia, Trpčeski lucrează regulat cu tineri muzicieni din Macedonia pentru a cultiva noua generaţie de artişti a ţării. Născut în Macedonia, Trpčeski a studiat cu Boris Romanov, a fost BBC New Generation Artist şi a primit Royal Philharmonic Society Young Artist Award in 2003.