Episodul 12.000 din "Tânăr şi neliniştit", difuzat marţi de CBS

CBS va transmite, marţi, episodul 12.000 al serialului "Tânăr şi neliniştit/ The Young and the Restless", unul dintre cele mai lungi din istoria televiziunii americane.

Din 1973, "Tânăr şi neliniştit" face parte din viaţa de zi cu zi a milioane de americani. Marţi, ei vor vedea episodul 12.000", a anunțat postul de televiziune CBS.





Serialul este vizionat de milioane de persoane în mai multe ţări.

Intriga se desfăşoară, de 47 de ani, în jurul familiilor din Genoa City, în statul Wisconsin. Cu o mulţime de nunţi, despărţiri, dispariţii şi reapariţii misterioase, mulţi actori fac parte din distribuţie de decenii.