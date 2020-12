Lumea poate fi mântuită prin artă: Victor Rebengiuc și Alexandru Tomescu în „Brâncuși. Balada drumului spre infinit”, un proiect despre unirea prin artă a românilor din toate colțurile Europei

Victor Rebengiuc: „Am fost impresionat de credința lui Brâncuși în forța artei”



Alexandru Tomescu: „Balada lui Ciprian Porumbescu face parte din ADN-ul nostru de români”



Elena Andrei: „Există întotdeauna drumuri care ne unesc, indiferent de vreme și de vremuri”



Francesca Velicu: „Am participat la acest proiect cu bucurie și cu dorința de a transmite tuturor încredere și speranță”

Proiectul promovează arta, cultura și valorile identitare românești ca expresii ce apropie oamenii în vremuri de pandemie. „Brâncuși. Balada drumului spre infinit” este o producție video realizată special pentru a fi oferită publicului de Ziua Națională. Proiectul este posibil datorită DPD România și organizat de PiArt Vision și Arta nu Mușcă.În clip, actorul Victor Rebengiuc este vocea lui Constantin Brâncuși, care ne reamintește vorbele marelui sculptor: „singură, Arta ne mai poate procura, în aceste vremuri, cheia înțelegerii și perceperii frumosului”. La rândul lor, balerinii interpretează o coregrafie inspirată din câteva dintre sculpturile artistului: Sărutul, Madame Pogany și Rugăciunea. Dansul are loc pe muzica „Baladei pentru vioară și orchestră” op. 29 a lui Ciprian Porumbescu, interpretată la vioara Stradivarius Elder Voicu de violonistul Alexandru Tomescu, acompaniat la harpă de Miruna Vidican.„Am citit cu voce tare, în cadrul unui proiect dedicat românilor, oriunde s-ar afla, câteva rânduri scrise de Brâncuși. Am fost impresionat de credința lui în artă, în forța artei. A fost un omagiu adus acestui mare artist. Păsările, măiestrele și coloanele lui fără sfârșit ar putea susține bolta cereasca”, a declarat actorul Victor Rebengiuc.Violonistul Alexandru Tomescu interpretează în stilul său unic, la celebra sa vioară Stradivarius Elder Voicu, „Balada” lui Ciprian Porumbescu, una dintre melodiile cele mai apropiate de sufletele românilor de pretutindeni. El este acompaniat de harpista Miruna Vidican.„Cred ca Balada lui Ciprian Porumbescu face parte din ADN-ul nostru de români. Ce altă piesă ar putea fi mai potrivită pentru a sărbători Ziua Națională? Este o zi care, mai mult decât oricând, ar trebui sa ne aducă împreună, spiritual în primul rând. Fără îndoială, muzica este cea dintâi care ne poate ajuta. A fost o bucurie și un privilegiu să pot cânta aceasta bijuterie muzicală în compania unei artiste de excepție: harpista Miruna Vidican”, a declarat violonistul Alexandru Tomescu.„De Ziua Națională ne gândim la românii aflați în toate colțurile Europei. Așa cum, de obicei, îi ținem în legătură pe cei de acasă cu rudele și cu prietenii lor plecați în străinătate, astăzi sprijinim cu bucurie acest proiect, care îi unește prin artă. Există întotdeauna drumuri care ne unesc, indiferent de vreme și de vremuri”, a declarat Elena Andrei, Director de Marketing DPD România, compania de curierat care a făcut posibil acest proiect.Plină de simbolistică este și coregrafia gândită de Alice Minoiu și interpretată de unii dintre marii balerini ai noului val, care dansează pe cele mai mari scene ale lumii. În clip, balerinii dansează în spații neconvenționale, pe balada lui Ciprian Porumbescu. Francesca Velicu dansează la Londra, Marina Minoiu la Copenhaga, Dinu Tămăzlăcaru la Berlin, iar Robert Enache și Alice Minoiu la Târgu Jiu, lângă Coloana Infinitului.„Indiferent de forma ei, arta este un elan, un zbor către o cunoaștere de sine mai aprofundată. Mi-am luat elan încercând sa ii descopăr ideile lui Brâncuși și am descoperit simplitatea. Zborul către infinit este bucuria de a fi liber. Proiectul “Brâncuși. Balada drumului spre infinit” este o poveste frumoasă pe care o atinge aripa Măiastră a marelui Brâncuși”, a declarat Alice Minoiu, balerină la ONB, cea care a gândit coregrafia acestui moment.„Nevoia de frumos, visul de a zbura, arta care pătrunde în suflete și emoționează sunt fără sfârșit. Precum coloana lui Brâncuși, ele vor rămâne cât va exista omul pe pământ. Am participat la acest proiect cu bucurie și cu dorința de a transmite tuturor încredere și speranță. La mulți ani, România!”, a spus balerina Francesca Velicu de la English National Ballet.„Arta unește oameni, suflete, indiferent de limbă sau cultură. În timpuri incerte, cum sunt cele pe care le trăim acum, locurile frumoase, valorile și unitatea ne ajută să mergem înainte. Sunt onorată și bucuroasă să fac parte dintr-un proiect care sărbătorește neamul românesc”, a declarat Marina Minoiu, balerină la Royal Danish Ballet.„Sarcina noastră principală ca artiști este să realizăm arta pe care numai noi o putem face. Chiar acum, în vremurile în care trăim, arta este medicamentul care hrănește și vindecă sufletul”, a spus Robert Enache, prim-balerin la ONB.„Arta este baza societății. Este prima necesitate pentru viața. Este important să ducem arta mai departe, indiferent de context sau loc, să ne exprimăm prin artă”, a adăugat prim-balerinul Dinu Tămăzlăcaru, de la Staats Ballet Berlin.Producția „Brâncuși. Balada drumului spre infinit” a fost realizată în luna noiembrie 2020. S-a filmat la Târgu Jiu (Coloana Infinitului), la Muzeul Național de Artă (sub bolta Marii Uniri și în Sala Brâncuși), la Londra, Copenhaga și Berlin. Au participat artiști aflați în diferite colțuri ale Europei, cu care românii se mândresc.Concept: PiArt VisionCu: Victor Rebengiuc (voce), Alexandru Tomescu (vioară), Miruna Vidican (harpă) și balerinii Francesca Velicu (Londra), Marina Minoiu (Copenhaga), Dinu Tămăzlăcaru (Berlin), Robert Enache și Alice Minoiu (București).Coregrafie: Alice MinoiuRegizor/DOP: Bogdan Daragiu1st AD: Adrian MagearuProducție: Arkomo Film - Robert Constantinescu, Alexandru BarbuFoto: Denisa ComanȚinute: IE ClothingParteneri: Ars Gratia Regalia, Muzeul Național de Artă al României, Casa de Balet, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare "Constantin Brâncuși”Organizat de: PiArt Vision și Arta nu muşcă