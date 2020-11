Ana Blandiana despre „Soră lume“ - online & live, joi, 26 noiembrie

Editura Humanitas vă invită joi, 26 noiembrie, de la ora 19.30, la lansarea volumului Soră lume de Ana Blandiana,. O întâlnire #online #live cu Ana Blandiana, Nicolae Prelipceanu și Cristian Pătrășconiu, moderată de Lidia Bodea, directorul Editurii Humanitas.Urmărește evenimentul live, pe Facebook sau pe canalul YouTube Humanitas, joi, 26 noiembrie. Înregistrările video și audio vor fi disponibile ulterior pe canalele YouTube Humanitas și SoundCloud Humanitas. •

„Dacă mi-ar cere cineva să spun numele unui singur sentiment pe care mi l-a trezit lumea prin care am trecut, aș răspunde fără ezitare compasiunea, despre care cu timpul am înțeles că este o treaptă a înțelegerii și o formă de cunoaștere. Dacă aș accepta că această carte este o carte de călătorii, atunci itinerarul acestora leagă între ele punctele de sprijin ale înțelesului și nefericirii lumii prin care am trecut, în timp ce – schimbându-se – acestea au devenit repere ale schimbării mele.

Într-un anume fel, această carte continuă Falsul tratat de manipulare. Așa cum aceea nu era o carte de memorii, deși era construită din fragmente de amintiri, aceasta nu este o carte de călătorii, deși capitolele ei descriu întâmplări din străinătate. Folosesc acest termen, străinătate, cu întreaga greutate pe care o avea înainte de ’89; în ultimii treizeci de ani, amestecul lumilor l-a erodat și l-a golit de conținut – nu numai prin dispariția frontierelor, ci și prin sentimentul de înstrăinare de acasă. Acest sentiment ciudat este mai apăsător azi decât în timpul dictaturii, pe care o simțeam ca pe o apăsare exterioară, nu lăuntrică, în profunzime, ca acum.

În Fals tratat de manipulare am încercat să compun din fragmente de amintiri un portret al țării. Acum este vorba despre lume.“ — ANA BLANDIANA • ANA BLANDIANA, SORĂ LUME







Format 13 x 20 cm, 432 pagini

Editura Humanitas, noiembrie 2020

Pe copertă: autoarea pe turnul din Pisa, anii ’70,

fotografie de Romulus Rusan