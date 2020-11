Interacţiuni virtuale cu ''personaje antice'', prin primul sistem de realitate augmentată implementat în Alba Iulia

Secvenţele video se declanşează de îndată ce este detectată prezenţa vizitatorilor la câţiva metri de peretele de sticlă al muzeului, pe care este montat display-ul interactiv."Sistemul pus în funcţiune la Muzeul Principia ne permite să intrăm în atmosfera anticului Apulum, dar şi să descoperim într-un mod interactiv secvenţe importante petrecute pe aceste meleaguri în urmă cu aproape două mii de ani - vizita împăratului Marcus Aurelius Severus Antoninus, supranumit Caracalla, ridicarea zidului de piatră al castrului de la Apulum, munca în atelierele de ceramică şi cărămidă, avansarea în funcţii militare şi civile, paza castrului, luptele de gladiatori, viaţa unor campioni la lupte individuale, precum Caius Iulius Iustus, un fel de Spartacus al Legiunii a XIII-a Gemina şi un foarte bun mentor pentru tinerii recruţi etc.", a afirmat, luni seara, managerul de proiect, Nicu Neag.În total, sunt 115 secvenţe video - de interacţiune şi stand by. În prima categorie intră cele în care personajele dialoghează în trei registre vizuale. Cele de stand by rulează pe ecran până în momentul detectării prezenţei vizitatorilor."Ave Hospes! Eu sunt Împăratul Caracalla, iubit de soldaţi şi temut de duşmani! Mă bucur să văd că sunt la fel de popular aici şi după aproape 2.000 de ani", este doar unul dintre mesajele virtuale cu care vor fi întâmpinaţi, de acum înainte, vizitatorii.Interacţiunile virtuale sunt posibile printr-un sistem de realitate augmentată, primul de acest fel realizat şi pus în funcţiune la Alba Iulia.Dialogurile virtuale cu personaje care au activat în anticul Apulum se derulează sub forma unor secvenţe video ce sunt proiectate pe un display interactiv montat pe unul dintre pereţii de sticlă exteriori ai muzeului. Responsabilă de dirijarea dialogurilor virtuale este o aplicaţie dedicată."Din punct de vedere tehnic, de punerea în funcţiune a sistemului este responsabilă o aplicaţie dedicată. (...) Dialogurile virtuale au loc sub forma unor secvenţe video, care sunt declanşate de îndată ce senzorii detectează prezenţa vizitatorilor în perimetrul din imediata apropiere a peretelui de sticlă pe care sunt proiectate imaginile", a explicat Nicu Neag.Potrivit acestuia, suma nerambursabilă atrasă de Primăria Alba Iulia prin proiectul "Personaje antice în dialoguri virtuale cu vizitatorii Muzeului Principia", cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, este de 85.000 lei. Valoarea totală a proiectului este de 125.000 lei.