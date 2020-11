Târgul Online de Crăciun pentru Copii din 20 noiembrie

Începând din 20 noiembrie, Opera Comică pentru Copii deschide a cincea ediție a Târgului „Poveste de Crăciun”. Editia din acest an se muta in online.Primul Târg Online de Crăciun pentru Copii din lume își deschide porțile virtuale pentru a-i primi pe toți copiii în atmosfera lui de poveste. Opera Comică pentru Copii organizează și în acest an cel mai frumos eveniment pentru copii, o adevărată poveste cu zeci de activități specifice, de la muzică clasică și colindători, la ateliere de creație, derdeluș, patinoar și chiar bătaie cu bulgări. Anul acesta, atmosfera de sărbătoare se mută în mediul online și reușește astfel să ajungă în toată țara, bucurând toți copiii care abia așteptau evenimentul, inclusiv pe cei care care locuiesc în străinătate și nu ar fi putut ajunge în Calea Giulești 16.Toate obiectivele pregătite pentru tradiționalul târg vor fi deschise din 20 noiembrie, iar nerăbdătorii sunt invitați să se înscrie din timp, pentru a fi la curent cu fiecare noutate, pe pagina evenimentului: https://povestedecraciun.net „În fiecare an, în preajma sărbătorilor, auzim des îndemnul de a fi mai buni, mai generoși, mai atenți cu cei din jurul nostru și, dacă-mi este îngăduit, „mai” prezenți în viețile celor care contează pentru noi. În ceea ce privește echipa Operei Comice pentru Copii, prezența noastră a fost neîntreruptă în viața celor care contează pentru noi, adică a spectatorilor noștri de pretutindeni, indiferent de situație. Ne pregătim de o nouă etapă în care bucuria va fi la ea acasă. În luna martie am adus spectacolul la tine acasă, prin aplicația Opera Copiilor, astăzi venim cu Târgul „Poveste de Crăciun”, în casele fanilor noștri. V-am pregătit o sumedenie de surprize la primul Târg de Crăciun Online pentru Copii din lume și vă îndemn, desigur, să fiți alături de cei dragi și de Opera Comică pentru Copii”, a declarat Felicia Filip, director general al instituției.Dintre cele mai iubite activități online se anunță deja atelierele de creație LIVE, la care cei mici vor realiza diverse decorațiuni cu ajutorul spiridușilor pricepuți, dar și patinoarul, derdelușul, bulgăreala sau întâlnirea cu Moș Crăciun, care abia așteaptă să vorbească în direct cu cei mai cuminți copii.Nu vor lipsi spectacolele unice ale Operei Comice pentru Copii, „Spărgătorul de Nuci” fiind doar cel mai așteptat dintre ele. Iar pentru a crea adevărata atmosferă magică de sărbători, cete de colindători vor ajunge LIVE în casele tuturor!