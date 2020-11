Expozitie de fotografie la Palatul Suțu: "Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor"

Fotografia din dronă este una din foarte puținele situații în care limbajul tehnic și cel plastic se suprapun atât de reușit. Privirea de sus e, aproape fără excepție, spectaculoasă. Perspectiva aeriană are avantajul că ajută privitorul să observe structura de profunzime. Expoziția are o dublă latură, arhitecturală, dar și antropologică. Piața este înțeleasă ca loc viu al orașului european, spațiu ce adună comunitatea și condensează istoria orașului. Scopul expoziției este să surprindă, prin imagine, inefabilul pieței, spiritul unui oraș în chiar centrul lui, relevând un model istoric european al pieței. Și, în egală măsură, să pună piețele din România în context european.





Până în prezent, expoziția a fost itinerată în 10 țări europene. Pe parcursul anului 2020 a fost prezentă la Dublin (14 august – 23 septembrie 2020), în colaborare cu Irish Architectural Archive și a marcat deschiderea săptămânii patrimoniului în Irlanda. Pe 5 noiembrie 2020 are loc vernisajul expoziției la Roma, la Accademia di Romania, unde expoziția poate fi vizitată până pe 13 decembrie. De asemenea, au fost realizate pe parcursul acestui an mai multe vernisaje virtuale, în colaborare cu ICR Lisabona, ICR Bruxelles, ICR Istanbul, lectoratul român de la Baku, proiectul fiind prezentat publicului din Portugalia, Spania Turcia și Azerbaidjan. La Palatul Suțu (Bd. Ion C. Brătianu, nr. 2) rulează în buclă un film dedicat piețelor urbane europene, realizat de Cătălin D. Constantin, și e o prezentă o selecție de 20 de planșe.





Cătălin D. Constantin predă cursuri la Facultatea de Litere a Universității din București unde, din 2016, este prodecan. Teza de doctorat, susținută la Facultatea de Litere și publicată în 2013, a avut ca temă viața de zi cu zi în orașele românești la începutul secolului XX. Îmbinând pasiunea pentru fotografie cu plăcerea de a scrie și de a călători, Cătălin D. Constantin a susținut, în 2014, un al doilea doctorat, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. A fost pentru prima oară când titlul de doctor în Arhitectură a fost acordat cu distincția maximă de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” unei persoane care nu este de profesie arhitect. Coordonează, începând din 2016, Conferințele de joi de la Palatul Suțu, cu frecvență săptămânală. A avut expoziții de autor în România, Spania, Turcia, Bulgaria, Azerbaidjan, Georgia, Polonia, Grecia, Irlanda, Italia.