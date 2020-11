Editura Litera anunță lansarea unei noi colecții: Biblioteca de Proză Contemporană

Toate titlurile colecției Biblioteca de Proză Contemporană vor fi disponibile pentru cititori atât în format clasic, pe hârtie, cât și în format ebook.

Colecția își propune să acorde atenție debuturilor și prozei cu o perspectivă epică nouă, să întregească peisajul cărții românești cu viziuni narative inedite:„Biblioteca de Proză Contemporană a venit în mod firesc, după ani mulți în care am citit texte primite de la scriitori pe care nu-i văzusem niciodată, multe dintre ele interesante, excelent scrise, încât îmi părea rău că nu puteam să le sprijin altfel decât printr-o recomandare convențională, nefolositoare de multe ori. Acesta a fost un punct de pornire. Dar, pe măsură ce se contura ideea unei colecții, realizam că mă alătur unui vis comun, unei părți importante a vieții – care este cultura națională.“ Doina RuștiCălătorii fabuloase, orașe abulice, întâmplări cotidiene ori experiențe metafizice – iată doar câteva dintre temele abordate. I Put a Spell on You... de Allex Trușcă este un roman fantastic în tradiția prozei lui Voiculescu, dar în contextul lumii contemporane, cu un stil convingător, senzual. Urmează un volum de proză scurtă, Kyparissia, de Alexandra Niculescu, în maniera epicului urban, cu un personaj care leagă toate textele. Un roman realist, scris în formula prozei de acțiune este Cimitirul trandafirilor de Cristi Nedelcu, iar în Cuibul bufniței de Tudor Runcanu găsim un roman neokafkian, cu o atmosferă bizară. La acestea se adaugă romanul Doinei Ruști, Paturi oculte, o poveste în registru fantastic, scrisă fragmentarist.Doi studenți de la Litere se îndrăgostesc în mod straniu, după ce intră în contact cu niște paturi mistice. Aventura lor generează un șir de întâmplări, care duc spre proprietarii anteriori ai paturilor și chiar mai departe, în dumbrava crepusculară. Scris alert, în decupaje care mențin tensiunea pe tot parcursul, noul roman are în prim-plan o poveste contemporană, cu ramificații nu doar în trecut, ci și în lumea subtilă, a cauzelor și a marilor întrebări. Un roman ontologic într-un stil simplu, etalat pe un background erudit.„Plină de umor în unele secvențe, în altele tragică și feroce, uneori fantastică și luminoasă ca o pictură de Chagall.“ El Mercurio, Santiago de Chile„Cu totul copleșitoare este explozia de expresii originale și fulminante prin care Doina Ruști își descrie personajele.“ La StampaPersonajul principal din Cuibul bufniței este invitat într-o zi la o partidă de cărți, în casa unei văduve misterioase și seducătoare. Într-un burg cu turnuri gotice, toropit de soare, povestea lui începe leneș, aproape placid, dar virează curând spre fantastic și baroc, căci nimic din ceea ce i se întâmplă și nimeni dintre cei pe care-i cunoaște nu e ce pare a fi, și el însuși se dovedește un personaj greu încadrabil în tipare. Treptat, din împletirea peripețiilor bizare ale protagonistului cu amintirile lui fabuloase din perioada războiului, se naște o parabolă despre putere, fascinație și libertate, în care un rol important îl joacă... astrele și bucătăria sofisticată.„Pentru Tudor Runcanu, proza înseamnă plăcerea aproape fizică a fabulației și știința de a construi fraza ca pe un mecanism sofisticat. N-am nicio îndoială c-o să vă placă.“ Radu VancuCristian, protagonistul romanului, are mustrări de conștiință în urma unei aventuri cu o necunoscută într-o pădure și încearcă să-și salveze căsnicia căzută în rutină. Lucrurile iau însă o turnură fantastică și soția lui începe să se transforme, căpătând treptat fizionomia și comportamentul amantei întâmplătoare, în timp ce el însuși e din ce în ce mai sleit de puteri și mai derutat. O serie de întâmplări neobișnuite și întâlnirea cu alte fațete ale feminității îi descoperă în cele din urmă ceea ce-și dorește cu adevărat. Parabolă a fascinației și a exacerbării sexuale, I Put a Spell on You... este scris într-un stil alert și degajat, de o senzualitate frustă.„Proză fantastică, scrisă într-un stil inventiv, cu senzualitate și cu talent.“ Doina RuștiDouă povești de viață și de dragoste desfășurate la distanță de câteva decenii se influențează și se întrepătrund. Investigând un dosar al Securității comuniste, un istoric descoperă treptat o existență nu cu mult diferită de a sa, care-i va pune într-o cu totul altă lumină propria viață. Roman scris în stil jurnalistic, Cimitirul trandafirilor este totodată o interogație asupra rosturilor intime ale istoriei și societății și o încercare de a răspunde la întrebarea „există destine care se repetă peste ani?“„Plăcută surpriză. Un roman extrem de bine închegat, cu nerv, cu personaje bine conturate.“ Bedros HorasangianProza scurtă a Alexandrei Niculescu construiește în primul rând senzații și stări. Atmosfera e urbană și de vacanță, cu personaje tinere care experimentează în interiorul relațiilor, călătoresc sau retrăiesc amintiri fermecătoare ale copilăriei. Pe parcursul povestirilor prinde contur Ava, un personaj-liant care se confesează cititorului într-un stil mai degrabă interiorizat, dar lejer și prietenos. Prin aglomerarea de detalii precis asamblate, povestirile compun în mod subtil, pe nesimțite, portretul câte unei stări – intens-pasionale sau, mai adesea, amestecate, de tranziție – privite cu luciditate și mereu cu umorul celui care zâmbește la propriile idealisme.„Îmi plac cărțile care mă transformă din cititor în personaj. Așa mi s-a întâmplat cu povestirile Alexandrei Niculescu: am experimentat iubirea, suferința, bucuria filtrate prin stilul proaspăt al autoarei.“ Marin Mălaicu-HondrariCărțile sunt disponibile pe litera.ro, iar în zilele imediat următoare le veți putea găsi în librăriile din toată țara.„În perioada care urmează, colecția se va completa cu noi aparții, în ritmul pieței, selecția noastră cuprinzând deja câteva romane la fel de interesante. Unele excelează printr-o compoziție de avangardă, altele printr-o poveste frumoasă sau printr-un stil proaspăt.“ Doina Ruști