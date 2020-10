Începe Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest: ”True Mothers” și ”Another Round”, în deschidere -VIDEO

"True Mothers", de Naomi Kawase, va fi prezentat în Pergola Grădinii Verona din spatele Cărtureşti Verona, iar "Another Round", de Thomas Vinterberg, va fi proiectat la Muzeul de Artă Recentă (MARe), ambele proiecţii urmând să aibă loc începând cu ora 19,00.Tot vineri, de la ora 20,00, la Cinema Drive-in Snagov, va putea fi văzut "Le discours", de Laurent Tirard.Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest se va desfăşura în perioada 23 octombrie - 1 noiembrie, filmele şi evenimentele urmând să se desfăşoare online, în aer liber şi la drive-in, cu respectarea măsurilor de siguranţă sanitară care vor fi la momentul respectiv.La Cinema Drive-in din Event Park Snagov, pe un ecranul de 112 metri pătraţi vor rula, de vineri până pe 28 octombrie, "Le discours", în regia lui Laurent Tirard, "The Truth", regia Hirokazu Koreeda, "Another Round", semnat de Thomas Vinterberg, "Mandibules", regia Quentin Dupieux, "True Mothers", semnat de Naomi Kawase şi "Sweat" regizat de Magnus Von Horn.Participanţii la proiecţii vor primi cadou câte un bilet de vizitare al muzeului, gratuit din partea MARe, valabil până la finalul anului (2020).Proiecţiile outdoor de la cea de-a 11-a ediţie a Les Films de Cannes a Bucarest, care vor avea loc în Pergola Grădinii Verona din spatele Cărtureşti Verona şi pe terasa Muzeului de Artă Recentă, vor avea intrare liberă, precizează organizatorii, potrivit Agerpres.Potrivit site-ului festivalului, Managing Talents revine şi la ediţia din acest an în cadrul Les Films de Cannes a Bucarest cu o serie de ateliere care pun accentul pe accent.Ediţia de a V-a propune actorilor două întâlniri, cu doi antrenori de renume, alături de care vor lucra la reducerea sau antrenarea accentului în două limbi diferite: engleză şi română (accente regionale).Invitaţii ediţiei din acest an sunt William Conacher şi Cristian Mungiu. Atelierele se vor desfăşura online, pe 31 octombrie. Fiecare atelier va avea aproximativ 90 minute.Aflată la cea de-a cincea ediţie, secţiunea de Works in Progress (WiP) a festivalului aduce în atenţia profesioniştilor din industria filmului internaţional nu mai puţin de 19 proiecte produse sau co-produse în România, toate aflate în faza de postproducţie.Producţiile vor avea şansa de fi vizionate de unii dintre selecţionerii celor mai prestigioase festivaluri de film din Europa: Cannes, Berlin, Locarno, Karlovy Vary, Sarajevo şi multe altele, se arată pe site-ul Les Films de Cannes a Bucarest.Cinelabs România şi Multimedia Est vor oferi premii în servicii de post-producţie pentru două filme alese de un juriu internaţional, urmând să fie anunţate pe 1 noiembrie.Tot pentru această ediţie Works in Progress (WiP), Les Films de Cannes a Bucarest organizează pentru prima dată un eveniment dedicat exclusiv cineaştilor din România care au un scenariu de lungmetraj în dezvoltare. FILM SPEED-DATING este un eveniment offline, pe bază de invitaţie nominală, care îşi propune să ofere oportunitatea scenariştilor, regizorilor şi producătorilor români să se întâlnească pentru a dezvolta împreună proiecte de film.Ediţia a 11-a Les Films de Cannes a Bucarest este organizată de Asociaţia Cinemascop şi realizată în parteneriat cu Ambasada Franţei şi Institutul Francez din România.