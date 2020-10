webPR: Peste 800 persoane au luat parte în acest an la turneul Classic Unlimited

​​Turneul Classic Unlimited 2020 s-a încheiat duminică, 18 octombrie, cu recitalul susținut de pianistul Bogdan Vaida în sala Reduta a Muzeului Etnografic din Cluj-Napoca. Început ca un turneu în aer liber, dat fiind condițiile inițiale impuse de hotărârile guvernamentale cu privire la desfășurarea evenimentelor pe timpul pandemiei, Classic Unlimited s-a desfășurat în șapte orașe din Transilvania, Muntenia și Banat: Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timișoara, Sinaia, Deva, Sibiu și Târgu Mureș.







"Din perspectivă organizatorică, acest turneu Classic Unlimited a fost cel mai greu de organizat dintre toate de până acum. Însă formatul lui, cu evenimente mici și logistică limitată, a fost în avantajul nostru de această dată, fiindcă ne-a permis să fim flexibili, să ne adaptăm mai ușor oricăror provocări și cel mai important, să respectăm normele de siguranță pentru participanți. Practic, Classic Unlimited, prin natura sa, a fost un proiect care s-a putut întâmpla la parametrii lui maximi chiar și în condiții de pandemie. Am zis-o și la început de turneu, în momentele dificile arta trebuie să iasă la lucru. Acesta a fost un crez care ne-a dat încredere că e bine ce facem și că trebuie să nu ne oprim din a livra acest proiect. Și suntem onorați că am reușit să creăm un cadru pentru un muzician și un compozitor să se exprime, respectiv că am oferit o mostră de normalitate la peste 800 de oameni în aceste perioade grele. Fiți siguri că vom reveni și la anul", a declarat Alin Vaida, director executiv Fapte, asociația care organizează turneul.







Peste 800 de persoane au luat parte la cele opt concerte, a căror repertoriu predominant romantic a inclus lucrări de Johannes Brahms, Franz Schubert, Johann Sebastian Bach-Ferruccio Busoni, Ciprian Gabriel Pop și Franz Liszt.





"Cred ca turneul a evoluat în multe privințe în timpul celor patru ani de când îl facem. Am impresia că, pentru membrii echipei Classic Unlimited, a devenit din ce in ce mai personal. Fiecare dintre ei pune suflet în acest proiect la fel de mult ca mine. Bineînțeles că, din punct de vedere organizatoric, experiența anilor trecuți a ajutat mult, cu atât mai mult în situația dificilă de anul acesta. Personal, eu am avut foarte mult de învățat atât ca muzician, cât și ca om din acest proiect, și sper să am șansa de a mai învăța și din edițiile viitoare. Există deja oameni care vin an de an la concertele noastre și ne urmăresc, un public fidel Classic Unlimited, ceea ce mi se pare foarte fain. Am întâlnit foarte mulți oameni interesanți în timpul turneului, oameni de la care am luat idei și inspirație", a spus pianistul Bogdan Vaida.





Intrarea la concerte a fost gratuită, pe baza rezervării locurilor în prealabil. Pe parcursul concertelor, publicul a trebuit să țină cont de anumite reguli pentru a se evita răspândirea virusului SARS-CoV-2. Astfel, a fost obligatorie folosirea dezinfectantului de mâini înainte și după concerte și purtarea corectă măștii pe parcursul concertelor.







Classic Unlimited este inspirat de turneul Klassik Mittendrin, care a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, odată cu implicarea Asociației Fapte, proiectul a ajuns în România. În cele patru turnee de până acum, aproape 4.000 de persoane au luat parte la concertele Classic Unlimited care avut loc în spații neconvenționale precum o fabrică de mobilă, o mină, o librărie, un service de reparații auto, o tipografie, un magazin de biciclete, un salon de kinetoterapie, o tipografie și multe altele.







Turneul Classic Unlimited este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și realizat cu sprijinul Yamaha. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.