Dublu concert cameral Auner Quartett la Sibiu

​De Ziua Naţionala a Austriei

Fapt mai puţin obişnuit, cele două concerte vor avea programe diferite. Pentru concertul de la ora 17.00, muzicienii austrieci au pregătit Cvartetul de coarde Op. 18/4 în Do minor de Ludwig van Beethoven şi Cvintetul pentru clarinet și coarde în La major de Wolfgang Amadeus Mozart. În concertul de la ora 19.00, în program figurează Cvintetul pentru clarinet și coarde de Egon Wellesz şi, din nou, Cvintetul pentru clarinet și coarde în La major de Wolfgang Amadeus Mozart.Bilete - ora 17.00 - https://www.iabilet.ro/bilete-sibiu-recital-cameral-60625/ Bilete - ora 19.00 - https://www.iabilet.ro/bilete-sibiu-recital-cameral-60629/

Dublul concert de la Sibiu este şi o ocazie de a asculta pe viu unul dintre cele mai bune şi mai valoroase instrumente din Europa. Liderul ansamblului, Daniel Auner, cântă la o vioară „d’Elia” de Giovanni Battista Guadagnini (1752) oferită de Banca Națională a Austriei, deţinătoarea unei colecții de instrumente cu coarde de excepţie.Cvartetul Auner este format din violoniştii Daniel şi Barbara Auner, violistul Nikita Gerkusov şi din violoncelistul Konstantin Zelenin. Pentru concertele de la Sibiu, ansamblul are ca invitat pe violistul Gabriel Iscuissati, instrumentist virtuoz originar din Brazilia si stabilit la Viena, care îl înlocuieşte pe Nikita Gerkusov.Câștigător al competiției Eugène Ysaÿe de la Liége (Belgia), Auner Quartett face parte din elita scenei muzicale internaţionale. Consacrând pentru prima oară o copertă unui ansamblu austriac, selectivul Performing Arts Yearbook of Europe i-a ales pe tinerii membri ai cvartetului , care aduc în faţa publicului o „complementaritate muzicală perfectă”. Pentru excelenţa prestaţiei sale, Auner Quartett a devenit ambasador al culturii austriece 2020/2021, în cadrul programului #NASOM – New Austrian Sound of Music. Acest program a fost creat şi se desfășoară la iniţiativa Ministerului federal austriac al Afacerilor Europene şi Internaţionale, în parteneriat cu Centrul austriac de informare muzicală – mica-music Austria şi Austrian Music Export.Apreciat pentru „siguranţa stilistică și disponibilitatea pentru emoție ale celor patru membri ai săi, pentru care repertoriul cameral este esența muzicii per se ...” (Radio Ö1, „Intrada”), Auner Quartett îşi conduce întotdeauna ascultătorii cu „delicatețe şi rafinament” prin momentele marcante ale istoriei muzicii. În continuitatea vechii tradiții vieneze a concertelor de salon, ansamblul prezintă, de cinci ani deja, recitaluri extraordinare în unele dintre cele mai prestigioase şi pretenţioase săli de concert ale Austriei şi ale Europei, fiind totodată invitat special în festivaluri de renume de pe cinci continente.Invitatul special al concertelor de la Sibiu, din data de 23 octombrie, este clarinetistul Simon Reitmaier.Cu un sunet „ceresc şi călduros în toate registrele, amestecând sensibilitate şi strălucire tehnică“ (după cum apreciază critica austriacă), Simon Reitmaier este unul dintre cei mai apreciaţi clarinetişti ai tinerei generaţii de muzicieni austrieci.