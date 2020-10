Les Films de Cannes à Bucarest continuă în drive-in, online și outdoors

Parteneriat media​

Începând cu 23 octombrie, la Cinema Drive-in din Event Park Snagov, timp de șase zile, vă veți putea bucura de comedii și filme dramatice din selecția celor mai importante festivaluri de film din lume, din confortul propriului automobil. Pe ecranul de 112mp vor rula: Le discours în regia lui Laurent Tirard, The Truth al lui Hirokazu Koreeda, Another Round semnat de Thomas Vinterberg, Mandibules al lui Quentin Dupieux, mult-așteptatul True Mothers semnat de Naomi Kawase și Sweat regizat de Magnus Von Horn.este cel de-al 8-lea lungmetraj al lui Laurent Tirard. Cea mai nouă comedie a unui regizor care a reușit acea imposibilă balanță între calitatea artistică și succesul la box- office, așa cum au demonstrat: The Story of My Life (cu 743 000 de bilete vândute în Franța în 2004 și câștigător al unui César pentru cel mai bun rol secundar), Molière (1.2 milioane de spectatori în 2007 și 4 nominalizări la Premiile César), Little Nicholas (cu peste 5.5 milioane de bilete vândute în Franța în 2009), Asterix and Obelix: God Save Britannia, (3.8 milioane de spectatori în 2012), Nicholas on Holiday (2.4 milioane de spectatori în 2014). Filmul ne face cunoștință cu Adrien. Are 35 de ani și e blocat într-o criză a vârstei mijlocii. E nevrotic și ipohondru și e prizonierul unei cine în familie care nu se mai termină și, mai presus de orice, e enervat că iubita nu-i răspunde la mesaje. În plus, viitorul său cumnat, cam pisalog, îl roagă să-și pregătească un discurs pentru nuntă. Se poate și mai rău?prima peliculă realizată de laureatul cu Palme d’Or Hirokazu Koreeda în afara Japoniei, având în distribuție două legende ale cinematografiei franceze - Catherine Deneuve și Juliette Binoche - a deschis competiția festivalului de la Veneția.The Truth descrie o reuniune furtunoasă între o actriță și fiica ei, după ce vedeta și-a publicat memoriile scandaloase. Trei generații de interprete franceze geniale, într-un film de maestru. „Folosindu-se de compasiune și de o ușoară tușă melodramatică, Koreeda își atrage personajele într-un loc unde acestea își vor da seama, cu groază, că sunt, finalmente, de acord.” - Boston Globe. „Cu acest nou film, Koreeda se întoarce la temele sale favorite – responsabilitatea, moștenirea și fluiditatea rolurilor dintre părinți și copii.” concluziona The New Republic. Hirokazu Koreeda e un răsfățat al marilor festivaluri și, în special, al celui de la Cannes. În 1995, Maborosi, debutul său regizoral inspirat dintr-un roman scris de Miyamoto Teru, a câștigat trofeul Festivalului de la Veneția. After Life, din 1998, distribuit în peste 30 de țări, i-a adus faima internațională. În 2001, Distance a fost selecționat în competiția festivalui de la Cannes, iar cea de-a patra operă a sa, Nobody Knows (2004), l-a ajutat pe Yagira Yuya să devină cel mai tânăr câștigător al premiului pentru interpretare la același festival. În 2009, Air Doll a avut, din nou, premiera în secțiunea Un Certain Regard la Cannes și a fost aclamat pentru că a fixat o nouă bornă în descrierea fanteziilor senzuale. În 2015, Our Little Sister a fost inclus în competiția de pe croazetă și, mai apoi, a primit multe premii internaționale. În 2016, After the Storm a fost selecționat în secțiunea Un Certain Regard, iar 2017, The Third Murder a fost proiectat în competiția festivalului de la Veneția.În 2018, Shoplifters, considerat unanim o capodoperă, a câștigat Palme d'Or la Cannes și a fost nominalizat la Premiile Oscar pentru cel mai bun film.Într-un film care a fost comparat cu Dumb & Dumber, doi prieteni cam aiuriti descoperă o muscă gigantică în portbagajul unei mașini și decid s-o îmblânzească și să câștige bani de pe urma ei. Faimoasa formulă cu doi încurcă-lume se întoarce în aiuritoarea și deseori hilara comedie despre loseri scrisă, regizată, filmată și editată de Quentin Dupieux.e pelicula cea mai orientată către public a unui regizor preocupat de regulă de comicul absurd generat de situații bizare și neașteptate. „Ceea ce face ca Mandibules să fie atât de proaspăt e faptul că, la fel ca și anti-eroii săi, nu dă doi bani pe felul în care ar trebui să se comporte. Dupieux etalează dispreț pentru regulile thriller-ului cu urmăriri sau ale horror-ului și se îndreaptă oriunde are chef. Cele mai bune comedii cu prieteni din anii ‘90 au fost rareori atât de revigorante” titrează Indiewire. Veritabil personaj, francezul Quentin Dupieux este cunoscut și sub numele de scenă Mr. Oizo. E regizor, interpret de muzică electronică și D.J. în SUA, a regizat comedii complet neconventionale ca Rubber, Wrong, Wrong Cops și Reality. În Franța, a început să facă filme din 2018. Sub pseudonimul Mr. Oizo, a devenit cunoscut pentru Flat Beat, un single din 1999.în regia lui Magnus Von Horn, urmărește trei zile din viața lui Sylwia Zając, o antrenoare de fitness care este și influencer motivațional. Deși are sute de mii de fani pe conturile sale de social media, e înconjurată de angajați loiali și e admirată de rude, ea caută adevărata intimitate. “She’s got the look! She’s got the look!” strigă Sylwia la unison cu piesa Roxette, în mașina pe care o conduce. Și, într-adevăr, Koleśnik, care reușește o interpretare empatică, posedă, ca și filmul, un look impresionant. Însă dacă povestea ne învață ceva, e că oricât am încerca să ne transformăm corpul, nu va fi niciodată de ajuns. O poveste profundă despre consecințele celebrității – așa cum este înteleasă ea astăzi.care face parte din selecția Cannes 2020, este al doilea lungmetraj al regizorului și scenaristului suedez Magnus Von Horn. Cineastul a debutat fulminant cu The Here After, unde a aplicat un stil cool, detașat și deloc moralizator într-un studiu frisonant și convingător despre un tânăr care încearcă să se reintegreze în liceu după ce-a comis o crimă violentă. The Here After a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes, în secțiunea Quinzaine des réalisateurs, a fost nominalizat pentru Camera d’Or și a avut un parcurs remarcabil în circuitul festivalier.cel mai recent film semnat de Naomi Kawase, se învârte în jurul a două personaje centrale puternice „pe care își ia timp să le prezinte spectatorului vrând să-l convingă că merită descoperite” (Screen Daily): Satoko mama adoptivă înstărită și Hikari, tânăra disperată care nu vrea să fie ștearsă din viața copilului ei. Filmul lui Kawase care are la rândul său un copil adoptat, oferă o nouă perspectivă asupra noțiunii de adopție, țesând diferite fire narative și genuri, de la drama morală la romantismul adolescentin, expunerea socială și chiar thriller, într-o experiență cinematografică emoționantă, uneori neliniștitoare. După premiera mondială de la Toronto și prezența în selecția de la San Sebastian, spectatorii de la București vor fi printre primii din lume care au ocazia sa vada filmul - în premieră națională în cadrulAșa cum am anunțat deja, unul dintre filmele de care spectatoriise pot bucura anul acesta estecu Mads Mikkelsen în rolul principal. Achiziționat după Cannes în peste 30 de teritorii, din Statele Unite până în Japonia sau Australia, precum și în majoritatea țărilor europene, filmul regizat de celebrul regizor danez Thomas Vinterberg se concentrează asupra a patru profesori de liceu danezi care vor să testeze teoria că trăiești și muncești mai bine dacă reușești să menții un nivel constant de alcool în sânge. „De aici”, scrie Indiewire, „comedia neagră și extrem de captivantă a lui Thomas Vinterberg se transformă într-un vivace și fascinant referendum despre băutură în al cărui miez vibrează interpretarea feroce și neliniștitoare a lui Mikkelsen.”În zilele care urmează vom reveni cu informații despre programul complet al celei de-a 11-a ediții, despre evenimentele și filmele distribuite online precum și despre celelalte locații în care se va desfășura evenimentul. Vă mulțumim pentru toate mesajele primite și pentru faptul că ne sunteți alături!Vizitând website-ul www.filmedefestival.ro puteți afla mai multe despre filmele anunțate și, în curând, programul complet festivalului.