Dezbatere despre schimbarile climatice, combustibili și alte teme fierbinți, cu Constantin Cranganu și cu invitații săi

Joi, 15 octombrie 2020, între orele 16.00 și 19.00 puteți asista la o dezbatere online despre volumul ”Schimbările Climatice – un ghid (uneori) incorect politic” de Constantin Crânganu. Recent apărută la editura Integral, cartea reprezintă un perfect prilej de a discuta fenomenele schimbării climatice din perspective diverse și de pe pozitii foarte diferite. Profesorul Cranganu este binecunoscut publicului românesc pentru incitantele sale articole de pe site-ul Contributors.ro, articole care contrazic discursurile dominante și stereotipurile cu argumente științifice și cu o scriitura impecabilă.

„Schimbările climatice” este o carte inteligentă (smartbook™), care face legătura între volumul tipărit și mediul online. Folosind smartphone-ul și o aplicație de scanare a codurilor QR puteți vedea – pe telefon sau pe smartTV – referințe bibliografice extinse (articole, bloguri, cărți, videoclipuri), care amplifică si completează conținutul lucrării. Este un concept editorial original marca Integral™, iar editorul Costel Postolache, inventatorul acestui format de publishing, va fi și el prezent în evenimentul online.

Cartea va fi lansată online, cu participarea autorului, prof. dr. Constantin Crânganu, profesor de geofizică și hidrogeologie, City University of New York, cu domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului (live de la New York) și a directorului editurii Integral, dr. Costel Postolache.

Participanți la dezbateri: acad. Nicolae Anastasiu, membru al Secției de Științe Geonomice a Academiei Române, dr. Filip Cârlea, director al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, conf. Univ. dr. Adrian Tișcovschi, director al 1 October 1, 2020 Departamentului de Climatologie si Hidrologie din Facultatea de Geografie, Universitatea București, conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea București, dr. Florin Șerban, Managing Director Terrasigna, Corina Popescu, director general Electrica, Anca Dragu, Deputy CEO EON, Alex Găvan, alpinist de performanță, Cristian Tudor, director general Microgreens.

Moderatorii dezbaterii: acad. Nicolae Anastasiu, membru al Secției de ȘEințe Geonomice a Academiei Române și conf.univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea BucureșE. Participarea la eveniment se face pe baza înregistrarii la www.oxygen-events.ro

Evenimentul va fi transmis in direct pe pagina Oxygen Events de pe facebook https://www.facebook.com/Oxygen-Events-137323139662757Participanții la webinar intra pe linkul de zoom fara a avea nevoie de cont, doar li se cere adresa de mail