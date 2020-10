Astra Film Festival, ediția online: 41 de filme în 10 zile

își cheamă spectatorii pentru a doua parte a festivalului, care va avea loc în online, în perioada 16-25 octombrie. Provocarea: 41 de filme bune în 10 zile.

Pentru a viziona online filmele, cinefilii, trebuie să se afle pe teritoriul României. Pentru un film se plătesc 2 euro, iar abonamentul care permite vizionarea întregului program costă 20 euro. Plata se face online.

„Ediția Open Air a festivalului a întrecut așteptările tuturor. Dar nu ne-a permis să arătăm întregul program, pentru că vizionarea filmelor în aer liber poate fi făcută doar seara. De aceea am decis să prezentăm online o parte din selecția Astra Film Festival 2020. Este vorba în special de cele două secțiuni de competiție și de un amplu program de industrie. În plus, am pregătit o selecție din filmele preferate de public la edițiile anterioare, astfel încât să poată fi văzute de aceia care nu au ajuns să le vadă la Sibiu. Timp de zece zile, va fi cu adevărat festival online, iar cei care vor prinde gustul trebuie să ia în calcul încă de acum să facă o pauză de Netflix”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

Competiția „Voci emergente ale documentarului”

În Competiția „Voci emergente ale documentarului” s-au calificat cele mai noi 10 producții din Germania, SUA-Cehia, Danemarca, Austria, Franța și România. Sunt filme ale unor autori tineri, unii chiar la debut, care punctează subiecte dureroase și experimentează folosirea limbajului cinemaului documentar în abordarea realității care ne înconjoară.

Evadare în garaj (Natalija Yefimkina, Germania - 2020 • 93′), un film în care descoperim cum garajul poate fi unica șansă la mulțumirea de sine pentru bărbații aflați dincolo de Cercul Polar, care își creează existențe alternative într-un univers din tablă de câțiva metri pătrați.

Hai să vorbim despre adulter (Bára Jíchová Tyson, SUA-Cehia - 2019 • 72′). Alegând o perspectiva flexibila și o abordare rafinată, Jichova, ajunge să ne arate aspecte importante ale unui subiect aparent „ros pana la os”: adulterul în contextul a ceea ce se știe despre sex, dragoste, minciună și căsătorie.

Nu mă uita (Sun Hee Engelstoft, Danemarca - 2019 • 86′), o altă premieră națională un film în care regizorul stă de vorbă cu trei coreence care au rămas însărcinate în afara mariajului și pune o întrebare grea: Ce determină o mamă să-și dea copilul spre adopție?

Oeconomia (Carmen Losmann, Germania - 2020 • 89′). Documentarul dezvăluie regulile jocului în capitalism și arată un paradox bizar: economia crește și profitul este posibil doar când ne îndatorăm.

Paradoxul cristelului de câmp (Goerg Oberlechner, Austria - 2020 • 51′), despre o gigantică paradă militară organizată de Ziua Națională a Austriei intr-o perspectivă apare din care se poate privi acest eveniment.

Secrete de familie (Susanne Kovács, Danemarca - 2019 • 60′). Susanne Kovács este nepoata unor supraviețuitori ai Holocaustului. Mama nemțoaică și tatăl evreu s-au căsătorit crezând că războiul e un capitol închis și că trecutul lor foarte diferit nu le va afecta viitorul împreună. Dar se înșelau.

Și noaptea se va sfârși (Eléonore Weber, Franța - 2020 • 75′). Un documentar bazat pe înregistrările video realizate de forțele armate americane sau franceze pe fronturile din Afganistan, Irak și Siria.

Spiriduș pe jumătate (Jón Bjarki Magnússon, Islanda - 2020 • 62′) este un basm islandez modern, în care viața este celebrată cu fervoare în ciuda faptului că știm cu toții ce ne așteaptă la capătul drumului. Filmul a fost prezentat în premieră mondială la Sibiu, la AFF 2020 Open Air.

Tatăl nostru (Andrei Dăscălescu, România - 2020 • 85′). Regizorul, Andrei, așteaptă un copil și merge să-și caute tatăl înstrăinat, devenit între timp călugăr pe muntele Athos, pentru a afla cum să devină el însuși tatăl pe care el și-a dorit întotdeauna să-l aibă. Filmul nu este disponibil online.

Trăiască dragostea (Sine Skibsholt, Danemarca - 2020 • 75′). Documentarul explorează lupta unei adolescente care are cancer și care nu își dorește decât să-și vadă de școală și prieteni, dar și să-i determine pe cei din jurul ei să-și vadă de a lor…

Juriul acestei competiții este alcătuit din Frederico D’Accinni – coordonator Programe Internaționale MUBI (UK), Ilona Hongisto - profesor de film documentar la NTNU (Norvegia) și Andrei Tănăsescu – curator de film în Toronto și București.

Realități din fostul bloc sovietic în Competiția „Europa Centrală și de Est”

În Competiția „Europa Centrală și de Est” sunt de asemenea 10 producții și coproducții din Polonia-Belarus-Estonia, Ucraina, Germania, Serbia, Ungaria, Marea Britanie-Kazahstan, Armenia-Franța și Rusia.

Artă pur și simplu (Maksim Shved, Polonia-Belarus-Estonia - 2019 • 52′). Un pictor misterios apare ca prin minune în diferite cartiere ale orașului Minsk. Trecătorii curioși se apropie și-l întreabă ce pictează, iar artistul îi întreabă la rândul lui ce anume văd pe pânză. Se iscă astfel discuții despre „ultima dictatură a Europei”.

Așa i-a lăsat Dumnezeu (Roman Bordun, Ucraina - 2019 • 60′) – un documentar-caleidoscop în care îi găsim la un loc pe cei drepți, cei cruzi, cei amuzanți, cei naivi și cei onești.

Atâta timp cât mai ai brațe (Luisa Bäde, Germania - 2020 • 93′) este povestea unui păpușar din Republica Democrată Germană, care a fost arestat în anii ’80 și condamnat la închisoare pentru distribuirea de manifeste pacifiste.

Cazul Makavejev sau procesul din sala de cinema (Goran Radovanovic, Serbia - 2019 • 73′) este povestea unui proces scandalos la care a fost supus în 1971 regizorul Dušan Makavejev după ce o docuficțiune a sa proiectată la Berlin şi Cannes a fost considerată scandaloasă în Iugoslavia lui Tito

Cu Dumnezeu împotriva Partidului (Zsuzsanna Bak, Ungaria - 2019 • 50′) arată cum au reacționat măicuțele din ordinul Regina Mundi când au fost investigate de poliția comunistă, în 1967.

Întoarcerea la Epipo (Judit Oláh, Ungaria - 2020 • 84′). La sfârşitul anilor ’80, mulţi adolescenți din Ungaria visau să meargă într-o tabără de vară ieşită din comun, căreia i se dusese vestea pentru distracția pe cinste. Atât că în spatele jocurilor inocente se ascundeau umilirea și abuzul bine mascat.

Într-o zi senină de aici poți vedea revoluția (Emma Charles, Ben Evans James; Marea Britanie- Kazakhstan - 2020 • 64′). Documentarul excavează straturi succesive de legendă, istorie și țărână pentru a scoate în evidență faliile dintre guvern, popor și pământ.

Satul femeilor (Tamara Stepanyan; Armenia, Franța - 2019 • 81′). În Lichk, Armenia, trăiesc doar femei, copii și bătrâni. Bărbații sunt plecați nouă luni pe an la muncă, în Rusia.

Un turneu promoțional (Aleksey Sukhovey, Rusia - 2019 • 61′). Zeci de soldați din armata rusă transportă pe teritoriul întregii țări o expoziție itinerantă cu arme capturate din Siria.

Universitatea Liberă (Jonathan Hunter, Ungaria - 2019 • 54′). Studenții și profesorii Universității Central-Europene (UCE) trebuie să facă față unei adevărate ostracizări din partea guvernului tot mai autoritar, iar noi suntem martorii șubrezirii democrației din țara vecină.

Juriul acestei competiții este alcătuit din Samay Claro – Director de programe și comunicare la Dokfest Munchen, Ksenia Okhapkina – regizor de film documentar din Sankt Petersburg (filmul ei de debut, Immortal, a câștigat Premiul Secțiunii New Voices la AFF 2019) și Julia Varga – artist vizual, regizor de filme documentare și curator al cinematecii Les Écrans du Passage din Paris (Pantin).

În acest an, Astra Film Festival a propus o desfășurare hibridă: AFF Open Air (puteți vedea filmul festivalului aici: https://youtu.be/LgFbcHDDC1Y), respectiv AFF Online, care se va desfășura în perioada 16-25 octombrie 2020.

Detalii pe https://www.astrafilm.ro/filme-online/.

Astra Film Festival este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, al Centrului Național al Cinematografiei, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu și al Uniunii Cineaștilor. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.