FLUX, cea de-a doua ediție a festivalului de artă și tehnologie RADAR, va avea loc între 22 - 25 octombrie la Romaero

După ce în 2019 a reunit, pe durata celor trei zile de desfășurare, peste 50 de artiști și 8.500 de participanți, RADAR își propune să inoveze formatul primei ediții cu un nou show imersiv, care îi va purta pe participanți timp de două ore printr-o serie de spectacole și instalații artistice interactive, un tur creat în linie cu toate măsurile de siguranță recomandate în contextul actual.Astfel, FLUX aduce împreună studiouri creative și artiști independenți din România și nu numai, ce dezvoltă proiecte în domenii precum realitate augmentată, video-mapping, inteligență artificială, instalații interactive, game art, sound design și multe altele.Expoziția este găzduită și realizată în parteneriat cu ROMAERO, companie care anul acesta celebrează un secol de activitate în industria aerospațială, context în care vom marca 100 de ani de „fluxuri aeriene române” cu un show dedicat."Tema RADAR #2 este FLUX și vorbește despre interacțiunea continuă a elementelor lumii noastre și despre schimbările care apar atunci când oamenii, destinele și contextele se ciocnesc. FLUX suntem noi, FLUX este felul în care intrăm în relații unii cu ceilalți, FLUX este mișcarea particulelor, a informației. FLUX este spațiul dintre noi căruia îi dăm formă prin ceea ce ne spunem și ceea ce simțim unii despre alții. FLUX privește lumea ca pe un organism perpetuu reinventat în ultimii 100 de ani. O lume dinamică, dar tot mai ordonată, stabilă, dar mereu mai fluidă. Iar publicul ocupă un rol principal, fiindcă nu există FLUX fără REFLUX" - se arata in comunicatul remis Hotnews.ro.Evenimentul va avea loc în hangarul 3 ROMAERO, pe o suprafață generoasă de 5.800 mp în interior și exterior. O mare parte din această suprafață va fi acaparată de spectacolul de video mapping, care va acoperi 900 mp, la care se adaugă cei 500 mp de proiecție din cadrul spațiului imersiv dedicat copiilor și instalația centrală.Vizitatorii vor avea ocazia să exploreze emoția prin tehnologie pe parcursul a două ore în care vor fi purtați prin:ACT 1 - IMMERSE | Scena principală de video mapping și sound design, prezentată de Unicredit BankACT 2 – LIFT-OFF – Instalație generativă de lumini și sunet integrată într-un fuselaj de avion Boeing 737ACT 3 – MOVE | Instalații kinectACT 4 – PLAY | Show interactiv de game designDe asemenea, publicul va putea explora și o selecție curatoriată de proiecte new media art, o serie de scurtmetraje de animație și va putea vizita și două spații deschise pe parcursul întregului timp de vizitare:1. CoLaboratory Capsule - expoziție a lucrărilor câștigătoare în open call-ul realizat de Goethe-Institut în colaborare cu RADAR.Lucrările au fost realizate de artiști din Germania, România și Republica Moldova, ca răspuns al invitației la un exercițiu de imaginație care să arate schimbările prin care a trecut procesul artistic în ultimele luni.2. RADAR KIDS – spațiu imersiv cu proiecție interactivă dedicată copiilor prezentat de LidlSpațiul imersiv de la prima ediție a festivalului revine cu o nouă tematică, legată de aviație. De asemenea, în acest spațiu va fi proiectată și animația creată de copii în colaborare cu artiști, realizată în urma cursului gratuit pe tărâmurile desenelor care prind viață, un proiect desfășurat în perioada de izolare - surprize.lidl.ro/radarkids.Spectacolul a fost gândit ca un traseu în ton cu tematica evenimentului, dar și pentru siguranța tuturor participanților. De aceea, accesul în zona de expoziție se va face doar în intervalul orar menționat pe bilet, iar timpul de vizitare va fi de maxim două ore.Potrivit organizatorului se va pune la dispoziție un spațiu de lounge în aer liber până la deschiderea fluxului de vizitare alocat. Participanții sunt rugați să se prezinte cu cel puțin o oră înainte de intervalul alocat pentru a efectua procedurile de acces impuse de măsurile de siguranță pentru prevenirea contaminării cu SARS-CoV-2.Biletul permite vizionarea expoziției în intervalul ales de mai jos:Fluxuri de vizitare:joi, 22 octombrie: 19:00 - 21:00; 21:00 - 23:00vineri, 23 octombrie: 17:00 - 19:00; 19:00 - 21:00; 21:00 - 23:00;sâmbătă, 24 octombrie și duminică, 25 octombrie: 11:00 - 13:00; 13:00 - 15:00; 15:00 - 17:00; 17:00 - 19:00; 19:00 - 21:00; 21:00 - 23:00;Purtarea măștii este obligatorie în spațiul de eveniment.Biletele sunt în număr limitat pentru fiecare oră de acces și se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro, internațional prin www.kooltix.com și în format fizic in magazinele Flanco, Diverta, Metrou Unirii 1, magazinele Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag și pe terminalele Selfpay. Biletele pot fi achiziționate online prin plata cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura Vodafone/ Orange sau ramburs prin Fan Courier, oriunde în țară.Prețul biletelor este de 50 lei/adult și 30 lei/copil. Accesul este gratuit pentru copiii sub 3 ani și studenți, în limita locurilor disponibile.