Se redeschide stagiunea de concerte la Sala Radio din data de 2 octombrie

Dintre cei 7 semifinaliști ai secțiunii de violoncel a Concursului Internațional ”G.Enescu” derulat recent online, unul singur este din România! Tânărul muzician ȘTEFAN CAZACU (26 de ani) – ce va concura anul viitor în semifinala prestigioasei competiții – este invitat special în concertul de deschidere a stagiunii. Ștefan cântă pe un violoncel de colecție, creat în urmă cu 103 ani, la Torino.Concertul prezentat de Orchestra Națională Radio se va desfășura sub bagheta dirijorului britanic DUNCAN WARD, premiat ca cel mai bun tânăr dirijor al anului 2005 de către BBC. Între anii 2012-2014, Duncan Ward a fost dirijor-bursier al Academiei Orchestrei Filarmonicii din Berlin (poziție în care a fost numit de celebrul dirijor Sir Simon Rattle).Programul serii invită la o călătorie muzicală în Viena sec. XVIII prin creațiile lui HAYDN: Concertul nr. 1 pentru violoncel şi orchestră și Simfonia nr. 96 – ”Miracolul”. Unul dintre cei mai ”prolifici” compozitori din toate timpurile, Haydn a creat 104 simfonii, aproape 90 de cvartete de coarde, 62 de sonate de pian etc. și este adesea supranumit ”părintele simfoniei”.În dublă calitate de dirijor şi compozitor, DUNCAN WARD este deja implicat în numeroase proiecte alături de cele mai apreciate ansambluri europene: Orchestra Radio din Frankfurt, London Symphony Orchestra, Bayerische Rundfunk, Orchestra Radio din Finlanda, Orchestra Radio din Viena, Orchestre de Paris, orchestrele BBC, Orchestra Sinfonica Siciliana, RTE National Symphony Orchestra din Irlanda ș.a. A dirijat concertul aniversar Britten 100th Birthday, susţinut alături de muzicieni din Berliner Philharmoniker şi concertul intitulat Violins of Hope, alături Berlin Philharmonic Strings, pentru a marca comemorarea a 70 de ani de la eliberarea de la Auschwitz.Tânărul violoncelist ȘTEFAN CAZACU se bucură – la doar 26 de ani - de o carte de vizită ce reprezintă baza unei cariere de succes: educația complexă primită de timpuriu într-o celebră familie de muzicieni, studii muzicale universitare urmate la București și la Viena, numeroase premii obţinute în diverse competiţii naţionale și internaționale, apariții - în ipostază solistică - alături de toate orchestrele simfonice din România, dar și recitaluri pe scene din Olanda, Israel, Austria, Ungaria, Germania ș.a. Ştefan Cazacu şi-a început la doar 6 ani formarea muzicală, alături de tatăl său, cunoscutul violoncelist Marin Cazacu.Accesul la concertele organizate la Sala Radio este permis până la ora 18.50 și publicul este rugat să respecte cu strictețe regulile de acces afișate la intrarea în incinta clădirii și pe site-ul www.orchestreradio.ro Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, benzinăriile Rompetrol, Metrou Unirii 1, magazinele Muzica, IQ BOX, Uman și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, prin Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo, pe factură la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară. De asemenea, biletele se pot achiziționa şi de la Casa de bilete a Sălii Radio.Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro