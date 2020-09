New York: Metropolitan Opera anulează întregul sezon 2020-21

Totuși, opera a prezentat miercuri calendarul sezonului 2021-22.

După consultarea cu oficialii din domeniul sănătății publice, opera a decis că „nu ar fi sigur să reia operațiunile” până când vaccinul coronavirus nu va fi administrat pe scară largă în rândul publicului larg.Autoritățile au estimat că va dura „cel puțin cinci până la șase luni” până ce vaccinul va deveni disponibil pentru toată lumea, potrivit unui comunicat publicat miercuri.Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, nu a autorizat încă reluarea spectacolelor interioare, indiferent de mărimea sălii.Directorul general Peter Gelb a prezentat iubitorilor Metropolitan Opera sondaje care arată că ar fi nevoie de „timp” pentru ca participarea la operă să revină la nivelurile pre-pandemice."Incapacitatea de a produce cântărește foarte mult asupra organizației noastre", a spus Peter Gelb. Pentru a supraviețui, va fi necesar în special „să ne reducem costurile globale”, a adăugat el.Bugetul Met este substanțial și în 2018-19 a ajuns la 312 milioane de dolari. Însă încasările la box-office reprezintă doar o parte minoritară a veniturilor, de 85 de milioane de dolari în 2018-19.Patronatul și donațiile sunt principala sursă de venit pentru instituție.La începutul lunii iunie, Met a amânat deja începutul sezonului său 2020-21 și a anulat producțiile „Aida” și „The Fire Angel”.Sezonul se va deschide cu „Fire Shut Up in My Bones”, o operă compusă de muzicianul de jazz Terence Blanchard.