Laureatii Galei Premiilor UNITER pentru anul 2019, ediția a-28-a

JURIILE GALEI

Pentru ca publicul să se bucure din plin de acest moment special, începând cu ora 21.30 s-a transmis live pe pagina de Facebook a UNITER sosirea pe covorul roșu, la casa Bibescu, a unora dintre cei mai apreciați artiști români ai momentului. De la ora 22.30, ceremonia acordării Premiilor UNITER a putut fi urmărită în direct pe TVR1, Radio România Cultural și online pe www.tvrplus.ro www.uniter.ro și preluată de pagina de Facebook a UNITER.Gala a avut loc la Craiova, cu ocazia aniversării a 170 de ani de la înființarea teatrului craiovean „Marin Sorescu”, într-un spațiu deosebit, în aer liber, la Teatrul de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”.Iată premiile:Premiul Președintelui UNITER a fost acordat TEATRULUI NAȚIONAL „MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA pentru 170 de ani de istorie în teatrul românesc.Premiul a fost ridicat de ALEXANDRU BOUREANU, directorul Teatrului Național Craiova.Premiul pentru debut:ANDREI CHIFU, pentru rolul El din spectacolul „Casa de pe graniţă” de Sławomir Mrožek, un spectacol de Ada Lupu Hausvater la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara.Premiul pentru întreaga activitate – scenografie: CONSTANTIN CIUBOTARIUPremiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar:PUȘA DARIE, pentru rolul Mama din spectacolul „Dansul Delhi” de Ivan Vîrîpaev, regia Radu Afrim la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” IaşiPremiu special pentru video mapping: ANDREI COZLACPremiul pentru cel mai bun actor în rol secundar:CRISTIAN GROSU, pentru rolul Caliban din spectacolul „Furtuna” de William Shakespeare, regia Gábor Tompa la Teatrul Naţional Cluj-NapocaPremiul pentru cea mai bună scenografie:CRISTINA MILEA, pentru scenografia spectacolului „Legături primejdioase” de Christopher Hampton, după romanul lui Choderlos de Laclos, regia Cristi Juncu la Teatrul Mic BucureştiPremiul pentru întreaga activitate – actriță: RODICA MANDACHEPremiul pentru cel mai bun actor în rol principal:LUCIAN IONESCU, pentru rolul Gomez Addams din spectacolul „Familia Addams”, regia, coregrafia și costumele Răzvan Mazilu la Teatrul Excelsior Bucureşti.Premiul pentru întreaga activitate – actor: MIRCEA RUSUPremiul special pentru teatru de păpuși și marionete a fost acordat FESTIVALULUI „PUPPETS OCCUPY STREET” / „PĂPUȘILE OCUPĂ STRADA”, EDIȚIA 2019 cu tema „Evoluție prin Revoluție” organizat de Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova.Premiul a fost ridicat de ADRIANA TEODORESCU, directoarea Teatrului Colibri.Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal:ANCA HANU, pentru rolul Chiritza Bârzoi din spectacolul „Chiritza în concert”, după Vasile Alecsandri și Matei Millo, un spectacol concert de Ada Milea la Teatrul Naţional Cluj-Napoca.PREMIU GĂZDUIT:Premiul British Council a fost acordat COMPANIEI DE TEATRU GIUVLIPEN, pentru activitatea de promovare şi susţinere a incluziunii sociale şi încurajarea implicării civice.Premiul a fost ridicat de actrița MIHAELA DRĂGAN.Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru TV:„Manifest. Scrisoare către un prieten şi înapoi către ţară” de Ruxandra Cesereanu, regia Cornel Mihalache, producție a Societății Române de Televiziune (Casa de Producție a TVR).Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic:„Hamlet” de William Shakespeare, adaptarea radiofonică şi regia artistică Mihai Lungeanu, producție a Societății Române de Radiodifuziune.Premiul pentru Cea mai bună piesă românească a anului 2019:ANA SORINA CORNEANU, pentru piesa „Hai să vorbim despre viață!”Premiul de Excelență:FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU, pentru calitatea excepţională a ultimelor șase ediții. Premiul a fost ridicat de MARINA CONSTANTINESCU, directorul FNT.Premiul pentru întreaga activitate – critică și istorie teatrală: MYA LIONTESCUPremiul pentru critică de teatru: OANA CRISTEA GRIGORESCUPremiul special pentru machiaj de scenă: MINELA POPAPremiul special pentru o activitate de șase decenii în editarea cărții de teatru: VIORICA ROZALIA MATEIPremiul special pentru promovarea teatrului-dans:LINOTIP – CENTRU INDEPENDENT COREGRAFICPremiul a fost ridicat de coregrafa și dansatoarea IOANA MARCHIDAN.Premiul pentru întreaga activitate – regie: DRAGOȘ GALGOȚIUPremiul pentru cea mai bună regie:EUGEN JEBELEANU, pentru regia spectacolului „Itinerarii. Într-o zi lumea se va schimba” la ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și Compagnie des Ogres.De pe scena Galei, Ion Caramitru a anunțat că, începând cu ediția a 28-a a Galei UNITER, premiul pentru cea mai bună regie va purta numele regizorului Lucian Pintilie.Premiul pentru Cel mai bun spectacol:„Chiritza în concert”, după Vasile Alecsandri și Matei Millo, un spectacol concert de Ada Milea la Teatrul Naţional Cluj-Napoca.Au prezentat premii și au anunțat câștigători live sau virtual: Miruna Berescu (directoarea Festivalului de Film Anonimul), Mihail Genoiu (Primarul Municipiului Craiova), Puiu Antemir, Marcel Iureș, Dragoș Buhagiar, Maia Morgenstern, Marian Râlea, Radu Afrim, Bogdan Gheorghiu (Ministrul Culturii), Camelia Ene (CEO MOL România), Romanița Ionescu, Ovidiu Buluc (Președintele Fundației „PROCULTURA” Magdalena și Ovidiu Buluc), Cristina Maria Olteanu (director regional Raiffeisen Bank), Nigel Bellingham (directorul British Council România), Lari Giorgescu, Vlad Drăgulescu, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, Emil Boroghină, Dorina Păunescu, Andrea Gavriliu, Claudiu Bleonț, Ludmila Patlanjoglu, Gina Șerbănescu, Anca Ungureanu (UniCredit Bank), Lia Manțoc, Sergiu Nistor (consilier prezidențial) și Ion Caramitru (președintele UNITER)Juriul de nominalizări a fost alcătuit din criticii de teatru:Ludmila Patlanjoglu, Maria Zărnescu, Călin Ciobotari.Juriul Galei care au decis câștigătorii:Radu Apostol (regizor), Cosmin Ardeleanu (scenograf), Doru Mareș (critic de teatru), Crina Mureșan (actriță), Cristina Rusiecki (critic de teatru)Juriul concursului de dramaturgie „Cea mai bună piesă românească a anului 2019”: Marina Constantinescu, Adriana Popescu, Dan C. Mihăilescu.(În urma votului online pe https://www.uniter.ro/pariul-publicului-la-gala-premiilor-uniter-2020/)Debut: CONSTANTIN RADU TUDOSIECel mai bun spectacol de teatru radiofonic: „Frumoasa adormită şi trezită”Cel mai bun spectacol de teatru TV: „Furtuna”Critică de teatru: OANA CRISTEA GRIGORESCUCea mai bună scenografie: IRINA MOSCUCea mai bună actriță în rol secundar: ALINA ROTARUCel mai bun actor în rol secundar: CRISTIAN GROSUCea mai bună actriţă în rol principal: OANA PREDESCUCel mai bun actor în rol principal: LUCIAN IONESCUCea mai bună regie: EUGEN JEBELEANUCel mai bun spectacol: „Familia Addams”Regia spectacolului: BOBI PRICOPScenografia și imaginea: IRINA MOSCUVideo design: LES ATELIERS NOMADFilmări și montaj: DEOCHI PRODUCTIONMuzica live: KARPOV NOT KASPAROVVoice over: VLAD CRAIOVEANU