webPR: MALMKROG (r. Cristi Puiu) și alte trei filme europene la "Cinema sub clar de lună"

Joi, 17 septembrie, e proiectatdebutul remarcabil în lungmetraj al regizorului brazilian Joe Penna, cuîn cel mai bun rol al carierei. O poveste clasică despre lupta omului cu natura, filmul îl urmărește pe un pilot care se prăbușește cu avionul și este nevoit să pornească într-o cursă mortală prin necunoscutul înghețat.. ”Arctic” a fost prezentat în premieră mondială la Cannes, unde s-a bucurat de laude din partea criticilor de specialitate. David Ehrlich, reporter la IndieWire, a spus după proiecția de la Cannes că „Arctic este unul dintre cele mai bune filme despre supraviețuire făcute vreodată. Este mai lucid decât 127 Hours/127 de ore și mai intens decât All is Lost/Când totul e pierdut.”Vineri, 18 septembrie, e timpul pentru prima proiecție în București a filmuluiregizat de. Avanpremiera e parte din evenimentul ”Noaptea albă a filmului românesc”.”Malmkrog” este o ecranizare de epocă, adaptată după „Trois entretiens” de Vladimir Soloviov. Filmul se învârte în jurul a cinci personaje, care vorbesc în limba franceză, germană, rusă și maghiară.”Malmkrog” a fost proiectat în premieră mondială în deschiderea secțiunii Encounters de la Berlin anul acesta, iar publicul românesc l-a putut vedea laSâmbătă, 19 septembrie, bucureștenii pot vedea, thrillerul politic al cunoscutului regizor spaniol Rodrigo Sorogoyen (”Madre”). Eroul filmului e un politician carismatic și apreciat care, în același timp, e un om corupt care s-a îmbogățit din bani publici de-a lungul anilor. Acum, el este complet expus, după ce presa a publicat dezvăluiri despre ilegalitățile pe care le-a comis, și trebuie să decidă cât de departe este dispus să meargă pentru a nu da puterea din mână.este marele câștigător alde anul trecut, cu 7 trofee, printre care cele pentru cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu și cel mai bun actor. Filmul a fost nominalizat și laDuminică, 20 septembrie, la ”Cinema sub clar de lună” e proiectat, filmul-eveniment al controversatului regizor rus Kirill Serebrennikov. O radiografie vibrantă a scenei rock din Leningradul anilor '80, filmul este o pledoarie pentru libertate.a avut premiera la Cannes, unde a luat premiul pentru cea mai bună coloană sonoră. Kirill Serebrennikov a câștigat trofeul Nika pentru cel mai bun regizor în cadrul galei premiilor Academiei Ruse de Film, unde actorul Teo Yoo a fost declarat „Descoperirea anului“.Proiecțiile încep la ora 20:00 în aer liber, într-un spațiu amplu alăturat Casei Florescu-Manu de pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu), care permite găzduirea a maximum 150 de spectatori, cu respectarea regulilor de siguranță sanitară.Biletele sunt disponibile pe Eventbook.ro este un proiect al Asociației Festivalul de Film Transilvania (AFFT) și va continua în același loc în fiecare săptămână până pe 27 septembrie, cu câte un film pe seară, de joi până duminică. Bucureștenii pot vedea, între altele, filme premiate la TIFF-ul de anul acesta, dar și lungmetraje din diverse secțiuni ale festivalului, plus alte titluri europene premiate sau cu succes la public.Stella Artois, Groupama, IQOS.Radio Guerrilla, HotNews.ro..