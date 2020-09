De la Vest la Est: filme europene la ”Cinema sub clar de lună”

Parteneriat media​

Joi, 10 septembrie, e proiectat Martin Eden, o dramă italiană regizată de Pietro Marcello, cu Luca Marinelli în rolul principal, secondat de Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi și Denise Sardisco. Filmul este o adaptare a romanului clasic cu același nume scris de Jack London, însă acțiunea e mutată La Napoli și urmărește evoluția tânărului Martin Eden de la un simplu marinar la scriitor, precum și poveștule de dragoste prin care trece acesta. Martin Eden a fost proiectat în cadrul secțiunii Focus Italia la TIFF 2020 și este multiplu premiat la festivaluri internaționale, printre care Veneția (cel mai bun actor - .Luca Marinelli) și Toronto (Platform Prize - regizorul Pietro Marcello).Vineri, 11 septembrie, e programat Madre / Mama, noul lungmetraj regizat de spaniolul Rodrigo Sorogoyen (El Reino / Jocuri de putere), cu Marta Nieto, Jules Porier, Àlex Brendemühl și Anne Consigny. Personajul principal, Elena, și-a pierdut fiul pe o plajă din Franța. După 10 ani, femeia e pe aceeaşi plajă şi îşi umple zilele administrând un restaurant, când întâlneşte un adolescent care îi aduce aminte de fiul ei. Cei doi vor începe o relaţie cu urmări neaşteptate. Madre a fost proiectat în cadrul secțiunii Supernova la TIFF 2020 și a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță (Marta Nieto) la Veneția anul trecut.Sâmbătă, 12 septembrie, e rândul filmului Corpus Christi, o dramă poloneză regizată de Jan Komasa, cu o distribuție formată, printre alții, din Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek. Filmul spune povestea lui Daniel, care are 20 de ani, a ieșit dintr-un centru de reeducare pentru minori, merge într-un mic orășel, se îmbracă în haine preoțești și pretinde că este trimisul Bisericii. Apariția unui preot carismatic cu viziuni moderne este o oportunitate pentru comunitatea locală care începe un proces de vindecare după o tragedie recentă. Corpus Christi a fost proiectat în Piața Unirii din Cluj la TIFF 2020, după ce a fost nominalizat la Oscar pentru film străin și a fost dublu premiat la Veneția anul trecut. Trailer Corpus Christi



Duminică, 13 septembrie, la ”Cinema sub clar de lună” bucureștenii îl pot vedea pe Vlad Ivanov în filmul slovac Servants / Servitorii, regizat de Ivan Ostrochovsky. Acțiunea se petrece la un seminar teologic din Cehoslovacia în 1980, unde profesorii fac tot ce le stă în putinţă pentru ca seminariştii să fie cât mai pe placul Partidului Comunist, devenind astfel ţintă a supravegherii draconice a poliţiei secrete. Vlad Ivanov își consolidează cariera internațională cu un nou rol memorabil, după cele din La Gomera, Toni Erdmann, Snowpiercer sau In the Fog, toate selectate în marile festivaluri. SEervants / Servitoriia fost proiectat în cadrul secțiunii Supernova la TIFF 2020 și a avut premiera la Berlin anul acesta. Trailer Servants



Proiecțiile încep la ora 20:30 în aer liber, într-un spațiu amplu alăturat Casei Florescu-Manu de pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu), care permite găzduirea a maximum 150 de spectatori, cu respectarea regulilor de siguranță sanitară.Biletele sunt disponibile pe Eventbook.ro. „Cinema sub clar de lună" este un proiect al Asociației Festivalul de Film Transilvania (AFFT) și va continua în același loc în fiecare săptămână până pe 27 septembrie, cu câte un film pe seară, de joi până duminică. Bucureștenii pot vedea, între altele, filme premiate la TIFF-ul de anul acesta, dar și lungmetraje din diverse secțiuni ale festivalului, plus alte titluri europene premiate sau cu succes la public.