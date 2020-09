webPR: 7 violonceliști din 6 țări s-au calificat în Semifinala de Violoncel de la Concursul Enescu 2020

Cel mai tânăr concurent care intră în semifinală, Jaemin Han, are 14 ani. El este și cel mai tânăr concurent care a intrat în semifinală în istoria Concursului Enescu.Semifinala de violoncel, care va consta în interpretarea unei sonate de George Enescu, va avea loc pe 13 mai 2021 la Ateneul Român, în București. Finala va fi sâmbătă, 15 mai 2021, de la ora 18.00, și va consta într-un concert cu Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta maestrului Nicolas Altstaedt.Etapa a II-a Concursului Internațional George Enescu 2020, Secțiunea Violoncel, s-a desfășurat online în perioada 5-7 septembrie. Rezultatele au fost anunțate online de către președintele juriului printr-o înregistrare video publicată pe site-ul Concursului marți, 8 septembrie. „Iată-ne ajunși la jumătatea Concursului. Personal, am fost foarte fericit să ascult atât de multe interpretări care dau dovadă de atât de mult talent și virtuozitate din repertoriul celei de-a doua etape. Totuși, doar o parte dintre tinerii muzicieni vor fi invitați să cânte în București în mai 2021, să-și urmeze visul de a deveni laureați ai Concursului Internațional George Enescu – Secțiunea Violoncel. Însă nu toți… Aș dori să le urez tuturor succes și noroc în viață și să le amintesc să nu renunțe niciodată! Iar celor care își vor găsi numele pe listă – doresc să le urez mult success în Semifinală și sper să ne vedem în București plini de sănătate, bine pregătiți și în cea mai bună dispoziție!”, a spus David Geringas.Juriul Secțiunii de Violoncel a ediției 2020 a Concursului Enescu este format din David Geringas, (Președintele Juriului), Myung-Wha Chung, Leonid Gorokhov, Alexandra Guțu, Frans Helmerson, Arto Noras, Jérôme Pernoo, Meehae Ryo, Tsuyoshi Tsutsumi și Raphael Wallfisch.La secțiunea Violoncel au fost cei mai mulți concurenți înscriși la această ediție a Concursului Enescu. De altfel, procesul de preselecție – prevăzut în Regulamentul Concursului – a fost necesar doar pentru secțiunea violoncel, deoarece numărul de candidați înscriși (105) a depășit numărul maxim de concurenți care pot să fie evaluați de juriu în timpul competiției (85). În prima etapă, desfășurată tot online, între 30 august și 3 septembrie, au fost selectați 13 tineri violonceliști din 10 țări.Este pentru prima dată în istoria Concursului Enescu când primele două etape ale secțiunilor sunt organizate online, această măsură fiind luată pentru a putea derula competiția, în ciuda pandemiei. Pentru a crea o legătură între muzicieni și spectatori, platforma asigură trei butoane cu ajutorul cărora spectatorii pot să aplaude virtual, alegându-și intensitatea și forma reacției. De asemenea, spectatorii pot să scrie mesaje tinerilor muzicieni, pentru a-i încuraja. Accesul la tot conținutul online ale Concursului din această perioadă este gratuit. Programul complet este la acest link: https://www.festivalenescu.ro/program Concursul George Enescu funcționează ca o platformă internațională de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii și de promovare a compozițiilor marelui muzician român în rândul noii generații de artiști din toată lumea, și este, astfel, o completare firească a Festivalului George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat în România. Concursul are patru secțiuni – vioară, violoncel, pian și compoziție – și situează în top cinci la nivel mondial în peisajul competițiilor de muzică clasică.