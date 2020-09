webPR: Începe prima etapă a secțiunii de vioară din cadrul Concursului Enescu 2020

Juriul va evalua an acest interval de timp performanțele concurenților, iar rezultatele vor fi anunțate pe 10 septembrie, la ora 20.00, pe www.festivalenescu.ro . Doar 12 concurenți din cei 60 vor trece în a doua etapă. Cel mai tânăr concurent are 17 ani, iar cel mai în vârstă - 32.Pentru a crea o legătură între muzicieni și spectatori, platforma asigură trei butoane cu ajutorul cărora spectatorii pot să aplaude virtual, alegându-și intensitatea și forma reacției. De asemenea, spectatorii pot să scrie mesaje tinerilor muzicieni, pentru a-i încuraja. Reacția publicului la aceste mini-recitaluri va fi transmisă concurenților și juriilor și va fi dată publicității. Iubitorii muzicii pot să și distribuie clipurile preferate pe propriile lor conturi de socializare.Pentru fiecare dintre primele două etape ale Concursului concurenții au trimis Comitetului de organizare înregistrări ale interpretării lor conform repertoriului ales inițial, iar membrii juriului analizează de acasă. Toate înregistrările trimise de concurenți sunt publicate pe website-ul Concursului www.festivalenescu.ro pentru iubitorii muzicii clasice.Accesul la tot conținutul online ale Concursului din această perioadă este gratuit. Programul complet este la acest link: https://www.festivalenescu.ro/program Concursul George Enescu funcționează ca o platformă internațională de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii și de promovare a compozițiilor marelui muzician român în rândul noii generații de artiști din toată lumea, și este, astfel, o completare firească a Festivalului George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat în România. Concursul are patru secțiuni - vioară, violoncel, pian și compoziție - și situează în top cinci la nivel mondial în peisajul competițiilor de muzică clasică.