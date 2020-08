Avanpremiere românești la “Cinema sub clar de lună”

Parteneriat media

Seria de avanpremiere românești începe joi, 27 august, cu cel mai recent film al lui Dan Chișu, 5 minute, avându-i în rolurile principale pe Mihai Călin și Diana Cavallioti. Bazat pe fapte reale, 5 minute pornește de la un conflict iscat într-un cinematograf unde rulează un film controversat, despre un cuplu format din două femei. Câțiva spectatori se ridică și protestează față de comunitatea LGBT, membri ai acesteia fiind prezenți în sală, iar în urma conflictului un tânăr e rănit și a ajunge la spital. Filmul se concentrează pe povestea omului care a condus echipa de jandarmi în acțiunea de la cinematograf, printr-o investigație făcută de o tânără jurnalistă cunoscută pentru reportajele ei neobișnuit de îndrăznețe. 5 minute a fost proiectat în secțiunea Zilele Filmului Românesc la TIFF 2020.Vineri, 28 august, e proiectat Și poate mai trăiesc și azi, noul lungmetraj regizat de Tudor Cristian Jurgiu (cunoscut pentru debutul "Câinele japonez"). Nicoleta Hâncu și Bogdan Nechifor interpretează rolurile a doi tineri care, seduși de ideea unei iubiri perfecte, ca-n filme și cărți, își propun s-o trăiască pe pielea lor, fără să știe distanța dintre așteptări și realitate.a avut premiera mondială în secțiunea Zilele Filmului Românesc la TIFF 2020.Sâmbătă, 29 august, e rândul filmul, bazat pe nuvela "Proiecte de trecut" a Anei Blandiana și regizat de Andrei Zincă. Pelicula a primit Premiul Publicului pentru film românesc la TIFF 2020. Inspirat de evenimente petrecute în realitate, filmul este o poveste despre dragoste şi căutarea libertăţii în contextul deportării a 40,000 de oameni nevinovaţi de către regimul comunist, în 1951, în Bărăgan, aşa-numita "Siberia românească". Din distribuție fac parte, printre alții, Radu Iacoban, Iulia Lumânare, Cuzin Toma, Olimpia Melinte și Magda Catone.În fine, duminică, 30 august, la "Cinema sub clar de lună" vine, lungmetrajul de debut al regizoarei Ruxandra Ghițescu, avându-i în distribuție pe Marc Titieni, Ioana Bugarin, Ioana Flora, Iulian Postelnicu și Adrian Titieni. Otto, un punker de 17 ani, se confruntă cu pierderea iubitei. El își continua viața locuind în spațiul gol lăsat de ea, dar, ca să supraviețuiască, trebuie să-și confrunte pierderea și vinovăția, în compania muzicii lui și departe de prietenii obișnuiți.Proiecțiile încep la ora 20:30 în aer liber, într-un spațiu amplu alăturat Casei Florescu-Manu de pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu), care permite găzduirea a maximum 150 de spectatori, cu respectarea regulilor de siguranță sanitară.Fiecare proiecție va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri la care vor participa regizori, actori și alți membri ai echipelor celor patru filme.Biletele sunt disponibile pe Eventbook.ro va continua în același loc în fiecare săptămână până pe 27 septembrie, cu câte un film pe seară, de joi până duminică. Bucureștenii pot vedea, între altele, filme premiate la TIFF-ul de anul acesta, dar și lungmetraje din diverse secțiuni ale festivalului, plus alte titluri europene premiate sau cu succes la public.este un proiect al Asociației Festivalul de Film Transilvania (AFFT) și vine în întâmpinarea cinefililor, oferindu-le posibilitatea ca, până la deschiderea sălilor de cinema, să vadă filme pe ecran mare.