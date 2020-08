Teatru-dans, comedii şi spectacole pentru copii in al 6-lea weekend al Festivalului "Bucureştii lui Caragiale"

Cel de-al şaselea weekend al Festivalului „Bucureştii lui Caragiale” prezintă, în Parcul Cişmigiu, teatru muzical, comedii, teatru-dans contemporan şi spectacole pentru copii programate în dimineţile şi serile zilelor de 22 şi 23 august.Desfasurat în perioada 18 iulie - 20 septembrie, cea de-a opta ediţie a Festivalului „Bucureştii lui Caragiale” aduce în Parcul Cişmigiu zece weekenduri de spectacole de teatru cu acces gratuit.Prima participare a Teatrului Mic la „Bucureştii lui Caragiale” #8 este programată în weekendul 22-23 august, în Parcul Cişmigiu, cu mult aşteptata reprezentaţie a spectacolului de teatru-dans contemporan „Apa Vie”. O adaptare inedită după basmul Fraţilor Grimm gândită de performerul Ştefan Lupu, după un scenariu de Daniel Chirilă, „Apa Vie” explorează noi forme teatrale prin intermediul coregrafiei, al video mapping-ului, al ritmurilor de beatbox şi al elementelor Commediei dell’Arte. „Regizorul Ștefan Lupu (care semnează şi coregrafia), a creat din ‘Apa vie’ un basm surprinzător al zilelor noastre. Are poveste, are umor, are spectacol, are culoare, are surpriză, este alert, viu, feeric, te binedispune, este nou, este altfel. […] Ştefan Lupu preia elementele principale ale basmului şi le introduce în lumea sa specială (amuzantă, ghiduşă, creativă, fluidă, plină de culoare şi mişcare). Limbajul verbal şi non-verbal capătă valenţe noi, cu alăturări neaşteptate (gestică, mimică, rimă, sunete, pantomimă, dans, cântec etc.).” Corina Dima, Ziarul Metropolis„Apa Vie” poate fi văzut la „Bucureştii lui Caragiale” sâmbătă, 22 august, de la ora 20.00 şi îi are în distribuţie pe actorii Gabi Costin, Rareș Florin Stoica, Cezar Grumăzescu, Marian Olteanu, Ana Bianca Popescu, Alina Petrică, Alina Rotaru, Oana Pușcatu, Silvana Mihai, Andrei Brădean. Muzica spectacolului este compusă special de Mihai Dobre, iar video mapping-ul semnat de Eranio Petruska asigură scenografia minimalistă a spectacolului Teatrului Mic.Pentru cei mici, weekendul 22-23 august aduce la „Bucureştii lui Caragiale” două spectacole de matineu ale Teatrului Ion Creangă:Musicalul „Vrăjitorul din Oz” pus în scenă de britanicul Phil Willmott se joacă la „Bucureştii lui Caragiale” în dimineaţa zilei de sâmbătă, 22 august, de la ora 10.00. Păstrând mesajul poveștii de peste 100 de ani, spectacolul le vorbește copiilor despre prietenie, despre curaj și despre puterea de a reveni acasă, de oriunde te-ai afla. Coregrafia este semnată de Florin Fieroiu, iar scenografa Ioana Colceag și light designerul Sorin Vintilă construiesc o lume inedită, care pune în valoare performanțele actoricești ale unei distribuții tinere și pline de energie: Andreea Mera, Carmen Palcu, Marius Nănău, Ciprian Niculae, Andreea Gaica, Alex Ștefănescu, Cosmin Seleși, Voicu Hetel, Valeria Stoian, Nicoleta Rusu, Andra Mirescu.Cel de-al doilea spectacol de matineu al weekendului de festival, „Jack şi vrejul de fasole” produs de Teatrul Ion Creangă pledează pentru bucuria, curajul și curiozitatea celor care nu și-au rătăcit candoarea prin hățișurile vieții adulte. Pus în scenă după bine-cunoscuta poveste scrisă de Joseph Jacobs, despre o lume în care creativitatea şi curajul reuşesc să transforme realitatea, spectacolul poate fi vizionat pe scena din Parcul Cişmigiu duminică, 23 august, de la ora 10.00. Regizorul Octavian Jighiriu este cel care semnează, alături de Andreea Darie, şi scenariul spectacolului jucat de actorii: Ciprian Niculae, Vera Linguraru, Alex Ștefănescu, Daniel Tudorică, Nicoleta Rusu, Oana Bănuță, Cristian Boeriu, Cezar Vlad Popescu, Valeria Stoian, Andreea Gaica, Eliza Teofănescu, Ilinca Atanasiu, Dan Clucinschi, Iuliana Costiniu, Claudian Șiman.Weekendul 22-23 august se încheie la „Bucureştii lui Caragiale” cu unul dintre cele mai bine primite spectacole ale Teatrului Elisabeta, „Las’ că ştim noi”, programat duminică, 23 august, de la ora 19.00. O comedie semnată de Ştefan Puiu, regizorul spectacolelor „Boeing Boeing” şi „Dezbracă-te, vreau să-ţi vorbesc”, spectacolul Teatrului Elisabeta îşi poartă spectatorii printr-un labirint de confuzii și încurcături, plin de întâmplări haioase și pline de neprevăzut, în care nimic nu este ceea ce pare a fi. Din distribuţia spectacolului fac parte actorii: Bebe Cotimanis, Mirela Stoian, Carmen Tănase, Ștefan Velniciuc, Vlad Ianuș, Anca Dinicu, Raluca Ghervan, Teodora Daiana Păcurar, Valeria Stoian, Mihnea Nicolau, Alexandru Prica.Festivalul „Bucureştii lui Caragiale” #8 continuă, în Parcul Cişmigiu, cu noi spectacole de teatru în weekend-urile 29-30 august, 5-6 septembrie, 12-13 septembrie, 19-20 septembrie. Din repertoriul ediţiei 2020, fac parte spectacole-concert, un spectacol de teatru-dans contemporan, spectacole-balet şi concerte educative, comedii, spectacole pentru copii şi producţii independente.Programul festivalului este disponibil pe www.arcub.ro