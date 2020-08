Bucureștenii văd filme premiate la TIFF în acest weekend la ”Cinema sub clar de lună”

Parteneriat media

Vineri, 14 august, este programat filmul Les Traducteurs / Traducătorii, un thriller franțuzesc plin de suspans, dar și de empatie. Filmul spune povestea celor nouă specialiști angajaţi să traducă mult-aşteptatul volum final al unei trilogii de succes, închişi într-un buncăr luxos. Când primele zece pagini ale manuscrisului apar pe internet, experienţa se transformă în coşmar. Les Traducteurs a fost difuzat la TIFF în Piața Unirii din Cluj și îi are în distribuție pe Olga Kurylenko, Lambert Wilson și Eduardo Noriega.Sâmbătă, 15 august, e proiectat Patrick, filmul belgian care la TIFF 2020 a fost recompensat cu Premiul pentru Cea Mai Bună Regie, primit de Tim Mielants (cunoscut mai ales ca regizor de seriale TV, printre care Peaky Blinders). Amplasat într-o tabără de nudiști, Patrick este o tragicomedie despre revelațiile provocate de dispariția cuiva drag. ”Debutul în lungmetraj al lui Tim Mielants are toate atuurile și chichițele unui film belgian: umor negru, zero pudori, pusee ocazionale de suprarealism spontan, tupeul de a fi simultan atât grotesc, cât și adorabil.” (AperiTIFF)Duminică, 16 august, la ”Cinema sub clar de lună” vine Urma, lungmetrajul regizat de Dorian Boguță care a câștigat Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut la TIFF. Un policier despre secretele pe care le ascund cei de lângă noi, filmul spune povestea anchetei dispariției unui pianist celebru, dezvăluind treptat detalii despre destinul zbuciumat al artistului, relațiile sale bizare și deciziile care au declanșat un vârtej de evenimente surprinzătoare. Urma îi are în distribuție pe Teodor Corban, Dragoș Bucur, Mădălina Ghenea, Irina Rădulescu, Marin Grigore și Lucian Ifrim.Proiecțiile încep la ora 21:00 în aer liber, într-un spațiu amplu alăturat Casei Florescu-Manu de pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu), care permite găzduirea a maximum 150 de spectatori, cu respectarea regulilor de siguranță sanitară.Biletele sunt disponibile pe Eventbook.ro „Cinema sub clar de lună“ va continua în același loc în fiecare weekend până pe 27 septembrie, cu câte un film pe seară, de vineri până duminică. Bucureștenii pot vedea, între altele, filme premiate la TIFF-ul de anul acesta, dar și lungmetraje din diverse secțiuni ale festivalului, plus alte titluri europene premiate sau cu succes la public.„Cinema sub clar de lună“ este un proiect al Asociației Festivalul de Film Transilvania (AFFT) și vine în întâmpinarea cinefililor, oferindu-le posibilitatea ca, până la deschiderea sălilor de cinema, să vadă filme pe ecran mare.Sponsori: Stella Artois, Groupama, IQOS.Parteneri media: Radio Guerrilla, HotNews.ro.