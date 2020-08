Festivalul Zilele Nordului se desfasoara intre 28-30 august sub sloganul #Cei7AniDeAcasă

#PrimaȘcoală din Darabani este locul de desfășurare pentru atelierele de educație și reconstrucție, folosind exclusiv tehnici și materiale tradiționale, a primei școli sătești din Moldova. Proiectul este demarat de către Asociația Nord cu sprijinul Ordinul Arhitecților din România Filiala Nord-Est și a Primăriei Darabani.







Biletele sunt disponibile pe

Ediția a șaptea a festivalului Zilele Nordului are loc în Darabani și alte localități din județul Botoșani în perioada 28-30 august 2020. Evenimentul se desfășoară cu respectarea tuturor normelor sanitare și legale în vigoare și contează pe implicarea participanților, artiștilor și voluntarilor pentru a-l transforma într-un exemplu pentru România.Biletele sunt disponibile pe https://www.iabilet.ro/bilete-zilele-nordului/

A șaptea ediție a Zilelor Nordului va avea loc în 28-30 august, exclusiv în aer liber, în Darabani și alte localități din județul Botoșani.Biletele, maxim 400/eveniment, s-au pus în vânzare pe iabilet.ro.Agenda festivalului include concerte The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, The Kryptonite Sparks și Nicu Alifantis, premiere de teatru, proiecții de film, lucrări de artă stradală, conferințe și dezbateri, școli de vară pentru ONG-uri și grupuri civice. Desfășurată sub sloganul #Cei7AniDeAcasă, ediția din 2020 a Zilelor Nordului lansează două inițiative de regenerare urbană: #PrimaȘcoală, reconstrucția primei școli sătești din Moldova la Darabani, și #NoulCentruVechi, program de revitalizare urbană în Botoșani.Festivalul are loc cu respectarea tuturor normelor sanitare și legale în vigoare, pentru maxima siguranță a participanților, artiștilor și voluntarilor implicați.Curtea Conacului Balș din Darabani este locația care găzduiește cele mai multe evenimente în acest an de #ZN: concertele de deschidere și de închidere cu Nicu Alifantis și Adam’s Nest, spectacolele de teatru „Port” și „Gewalt la Darabani” cu Atelierul de Teatru și Texte Bune în Locuri Nebune, proiecțiile de film și conferința Întâlnirile Nordului.Stadionul Orășenesc din Darabani este în acest an scena principală pentru concerte, oferind condiții optime pentru respectarea normelor curente de protecție și distanțare pentru toți participanții la festival. Aici vor concerta, sâmbătă, 29 august, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers și The Kryptonite Sparks.Poiana Teioasa din Darabani, epicentrul edițiilor de până acum ale festivalului, găzduiește în acest an numai competiția de trail din cadrul Maratonului Nordului, cu probele sale de semimaraton, cross și family.Memorialul Eminescu de la Ipotești este locul de întâlnire al specialiștilor și pasionaților de dezvoltare urbană din regiunea de Nord, la prima ediția a Școlii pentru Dezvoltarea Moldovei, care are invitați de la Banca Mondială, MKBT: Make Better și Divizia de Inovare Urbană.Complexul Țara de Sus, aflat în apropierea Dorohoiului, vă găzdui prima întâlnire a Platformei Cord, noul program de creștere a capacității și colaborării între ONG-urile și grupurile informale active în domeniile cultural, de tineret, civic și social din regiune.Centrul Comunei Pomârla este punctul de start și finish pentru competiția de MTB a Maratonului Nordului, aflată la a zecea ediție, la care vor lua parte circa 300 de cicliști.