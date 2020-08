Anonimul #17, un nou început. Director: Este esenţial să înţelegem că festivalul nu va mai putea fi cum a fost

Miruna Berescu, directorul Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul, a explicat, pentru News.ro, care este noua formulă în care va avea loc evenimentul de anul acesta din Delta Dunării, pentru care echipa s-a reorganizat de fiecare dată când autorităţile au anunţat câte o modificare în măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Acum, cu toate regulile stabilite, el va avea loc între 12 şi 16 august, la Sfântu Gheorghe, exclusiv în aer liber. Organizatorii nu s-au gândit vreodată că ediţia de anul acesta nu va avea loc şi au exclus varianta ei online.Criza sanitară a impus o pauză în organizare, în luna martie, mai scrie news.ro. „Era foarte nesigur ce va urma. Nu ne-am gândit niciodată să îl oprim. Mereu am spus: să vedem ce va fi, pentru că, totuşi, august era destul de departe. În momentul în care am văzut că se poate face şi care vor fi condiţiile... Noi ne-am pregătit cu nişte filme, cu nişte idei, ne-am dat seama cum ar trebui să îl modificăm în cazul în care îl vom face. Astfel că va fi mai mic, vom începe miercuri, şi nu luni, ca de obicei. De fiecare dată când mai apărea ceva, analizam cum va afecta - pozitiv sau negativ - festivalul. Ne-am reorganizat din mers, cred că o dată la două săptămâni”.Cea mai incertă perioadă a fost martie - aprilie, apoi, în luna mai, echipa deja stabilise că, dacă nu se va putea, varianta online era exclusă.„Ne-am dat seama că, la noi, acest concept nu se potriveşte foarte mult, adică deloc. Aşa că am spus clar că nu rămâne decât ca, în cazul în care poate fi organizat, să ne adaptăm”.Numărul de filme înscrise în 2020 este comparabil cu cel din anii trecuţi. „În toată degringolada aia, ne-am dat seama că este foarte important să ţinem festivalul, pentru că interesul a fost destul de mare. Când am deschis înscrierile, aveam deja filme trimise prin e-mail. Era vorba şi despre oameni de la noi şi de afară. Ne-am dat seama că, din industrie, aşteptarea este mare. Nu ştiam atunci exact cum va fi legat de public, dar acesta a fost un prim impuls pentru noi”.Selecţionerii Ludmila Cvikova şi Ionuţ Mareş au ales pentru anul acesta filmele din competiţiile de scurtmetraj - internaţional şi românesc.Dintre producţiile internaţionale înscrise au fost selectate zece filme din Iran, SUA, Danemarca, Vietnam, Polonia, Rusia, Singapore, Spania şi Lituania.Cât despre cele nouă scurtmetraje româneşti, cele mai multe vorbesc despre familie şi majoritatea sunt regizate de femei. „Deşi nu şi-a pus nimeni în gând să caute o temă, ele se leagă într-un fel. Sunt multe poveşti despre familie anul acesta. Bucuria mea, când exista o listă provizorie, a fost să văd că erau multe filme regizate de femei. Iar noi nu am plecat de la nicio premisă, nu am discutat legat de ceva de genul ăsta”.La Anonimul 2020 vor rula şi cinci lungmetraje româneşti, cele mai noi creaţii ale regizorilor Cristi Puiu, Dan Chişu, Ivana Mladenović, Radu Ciorniciuc şi Alexander Nanau.„Ştiind câte filme ar fi avut premiera în martie, ne-am gândit foarte serios ce va încăpea la Anonimul şi cum vom structura. Fără să avem prea multe informaţii legat de filmele din străinătate, pentru că multe nu au mai avut premiera nici în festivaluri, şi fără să ştim deci că nu vom putea aduce prea multe de acolo, ne-am gândit ca o bună parte din festival să fie dedicată filmelor care fie au rulat foarte puţin, fie au avut premiera ruinată complet, cum a fost cazul filmului Ivanei Mladenović. Recunosc că primul gând a fost la filmul Ivanei, apoi la al lui Cristi Puiu”.Numărul zilelor de festival a fost redus, iar proiecţiile dintr-o seară vor fi şi ele mai puţine, pentru că după fiecare va fi efectuată dezinfectarea spaţiului. Între proiecţii va fi o pauză de cel puţin 20 - 25 de minute.Un festival vechi de 17 ani, construit de la începutPentru autorităţile tulcene şi cele din Sfântu Gheorghe a fost important, a mai precizat Miruna Berescu, „să afle că noi nu ne imaginăm cumva că festivalul va arăta la fel”.„Asta încercăm să comunicăm cu toată lumea, cu publicul: este esenţial să înţelegem că festivalul nu va mai putea fi cum a fost. În niciun caz. Va fi altceva pe care trebuie să îl construim de la început şi trebuie să avem grijă ce le oferim oamenilor şi cum le spunem că Anonimul nu mai este ce a fost anii trecuţi”.Acum, la proiecţiile de la a 17-a ediţie vor putea participa doar cel mult 400 de persoane.„Avem toată încredere în oamenii care vor veni, că ne vom respecta unii pe alţii şi că vom respecta regulile. Chiar dacă nu ne place. Evident, nu are cum să îţi placă ceea ce se întâmplă acum, dar dacă aşa trebuie să facem sau deloc, o să alegem să facem aşa”.Regulile vor fi afişate peste tot în spaţiul festivalului – trebuie păstrată distanţa fizică la acces (1,5 m între persoane); va fi măsurată temperatura fiecărui spectator; purtarea măştii este obligatorie pe toată durata acţiunilor din festival; este recomandată folosirea dispenselor cu dezinfectant plasate în incintă.Schimbarea cea mai importantă o reprezintă rezervarea biletelor pentru proiecţiile din camping. Până anul acesta, rezervările se făceau doar pentru sala de cinema, acum sunt necesare pentru proiecţiile din aer liber. Va fi unica modalitate, pentru toată lumea, de a avea acces.Pentru prima seară, rezervările vor putea fi făcute de marţi, 11 august, pe Eventbook.ro, apoi, în fiecare dimineaţă, pentru seara zilei respective. O persoană poate rezerva maxim 3 bilete pentru fiecare proiecţie.Accesul în zona de proiecţii se va face exclusiv seara şi va fi posibil cu 45 de minute înainte de începerea filmului. Locurile sunt poziţionate astfel încât distanţa să fie de 2 metri între spectatori, cu excepţia locurilor alăturate, pentru două sau trei persoane care aparţin aceluiaşi grup.