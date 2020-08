Scrisoare deschisă către Gabriela Firea: Managementul teatrului Bulandra, acuzat de presiuni asupra angajaților

Printre actorii se află Vlad Zamfirescu, Șerban Pavlu, Anca Sigartău, Rodica Lazăr, Ana Ioana Macaria, Gheorghe Ifrim, Profia Serafim, Simona Pop, Constantin Dogioiu, Alin State, Alexandra Fasolă și Anca Androne."Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTIÎn atenția Doamnei Gabriela FIREA, Primar GeneralStimată Doamnă Primar General,Suntem nevoiți, în calitate de angajați ai Teatrului Bulandra (denumit in continuare „Teatrul” și/sau „Institutia”), să vă aducem la cunoștință câteva aspecte, de o gravitate deosebită, pe care considerăm că nu le cunoașteți.​În fapt: Situatia prezentă din Teatrul Bulandra și metoda de lucru a actualului management:​Actualul manager interimar al Teatrului Bulandra, domnișoara Catinca Nistor, a afirmat, în repetate rânduri, în cadrul întalnirilor cu actorii angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată, că se fac presiuni de către Primăria Municipiului București, prin intermediul Corpului de Control al Primarului General, să se urgenteze organizarea concursului pentru actorii ce sunt încadrați în baza acestor angajamente determinate.​Astfel domnișoara Catinca Nistor, în calitatea sa de manager interimar, declară, cităm:​„Atunci când se va ridica alerta va trebui numaidecât să organizăm concurs pentru locurile ocupate fără concurs. Concurs la care este liber să se înscrie oricine.”​De asemenea, domnișoara Catinca Nistor ne-a semnalat faptul că: „circulă zvonuri și că teatrele se vor închide sau desființa temporar și atunci vom fi cu toții în situația de a ne căuta de lucru...”​Această informație, comunicată de managerul interimar, ne surprinde, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră, de la începutul situației de urgență, ați susținut în mod direct si nemijlocit atat teatrele, cat și artiștii.​Dacă nici una dintre afirmațiile enumerate mai sus nu este adevărată, considerăm că folosirea, comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false, cunoscând caracterul fals al acestora, de catre managerul interimar al Institutiei are rolul de a manipula, intimida si amenința colectivul Teatrului. Reiterăm faptul că aceste afirmații ale domnișoarei Catinca Nistor au fost făcute în fața unui număr semnificativ de actori angajați ai Teatrului, acționând așadar cu intenție directă, situație ce ne ridică semne de întrebare cu privire la calitățile manageriale și de leadership ale domniei sale, atâta timp cât acceptarea acestor comportamente de tip amenințare ar produce un rezultat periculos din punct de vedere al organizarii Instituției.​Nu avem cunoștință ca și în alte teatre din subordinea P.M.B. să existe asemenea „presiuni”. Mai mult, în concordanta cu prevederile Ordonanței 21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, capitolul III - Personalul instituțiilor de spectacole sau concerte, art. 13 stipulează urmatoarele:Pentru personalul instituțiilor de spectacole sau concerte, contractele individuale de muncă se pot încheia, potrivit legii, astfel:a) pe durată nedeterminată, de regulă;b) pe durata determinată, inclusiv pe stagiune sau producție artistică.(2) Încadrarea personalului din instituțiile de spectacole sau concerte potrivit alin. (1) se face pe bază de concurs ori de examen, organizat în conditiile legii.(3) În cazul contractelor individuale de munca încheiate potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), angajarea se poate face și în mod direct, prin acordul părților.Astfel, concursurile pentru aceste posturi nu sunt obligatorii, cu atât mai mult cu cât, în această perioadă decretată ca fiind de alertă de autoritățile publice, sunt amânate toate tipurile de concursuri, inclusiv concursul pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Bulandra. Ca urmare, este de datoria noastră să ne întrebăm care sunt motivele reale ale acestor presiuni și să avem dubii asupra valorii de adevăr a datelor, știrilor, informațiilor pe care le răspândește conducerea interimară a Teatrului.Managerul Teatrului are posibilitatea legală de a prelungi contractele pe perioadă determinată, până la organizarea concursului pentru ocuparea acestor posturi. Cu toate acestea, domnișoara Catinca Nistor a ales deja să nu mai prelungească angajamentul d-lui Constantin Dogioiu, actor care a slujit Teatrul Bulandra cu extrem de multă competență în ultimii ani, acesta jucând în ultimele patru spectacole produse de către Teatrul Bulandra, toate fiind existente în stagiunea curentă.​În urma acestei decizii a managerului interimar, precum și ca urmare a faptului că prelungirea contractelor actorilor angajați pe perioadă determinată a fost făcută doar pentru cinci luni, situatie juridică nemaiîntâlnită în teatrele de stat, alți doi actori de valoare ai teatrului, dl. Alin State și dna. Alexandra Fasola, au ales să își înainteze demisia, în semn de protest la adresa acțiunilor managementului de la Bulandra.​Totodată, vă mai aducem la cunoștință asupra faptului că pentru plata unor servicii de figurație realizate în luna februarie 2020 de către personalul tehnic, nu au fost indentificate fonduri decât după aproximativ 5 luni de zile, și exclusiv ca urmare a notificărilor transmise de către reprezentantii sindicatului.​Nu în ultimul rând, ca urmare a acțiunilor managementului interimar de la Teatrul Bulandra, între artiștii colaboratori ai teatrului si conducere au apărut tensiuni și au fost ridicate semne de întrebare privind intenția de a colabora în viitor sub actuala conducere, situație ce a culminat cu anunțul făcut de către dl. Marius Manole, actor ce juca rolul titular în spectacolul Richard al III-lea, Oscar si tanti Roz, Ivanov, Crima si pedeapsa, de a renunța la colaborările cu Teatrul.​Vă solicităm respectuos, în ciuda programului încarcat pe care-l aveți, să acordați atenție asupra situației Teatrului Bulandra și să deslușim împreună valoarea de adevăr a afirmațiilor managerului interimar, cu atât mai mult cu cât domnia sa, sub pretextul exercitării unor presiuni din partea Primariei Municipiului Bucuresti, înțelege să ia măsuri extrem de nocive asupra întregului colectiv, pentru a își impune propria sa agendă".