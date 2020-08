Alexandru Tomescu şi Orchestra Română de Tineret - vedetele serilor de 5 şi 6 august la "Vara Magică"

După 6 concerte desfăşurate cu succes în Curtea Ateneului Român, Festivalul Internațional "Vara Magică" continuă până pe data de 5 august cu un recital susţinut de violonistul Alexandru Tomescu şi pianistul Josu de Solaun, ce va cuprinde un program divers cu Suita italiană de Igor Stravinski, 5 melodii de Prokofiev, Suita populară spaniolă de Manuel De Falla, Impromptu concertant de George Enescu, Dansuri românești de Bela Bartok - aşa cum era de aşteptat, într-un concert sold out.În seara de 6 august, după mai bine de jumătate de an în care nu a putut fi văzută de publicul bucureştean, Orchestra Română de Tineret, dirijată de Cristian Mandeal, solist violoncelistul Ștefan Cazacu va prezenta un program exclusiv Haydn, cuprinzând Serenada pentru orchestră de coarde, Concertul pentru violoncel și orchestră în re major şi Simfonia nr. 60 “Il Distratto”, program ce va fi cantat cu o zi înainte pentru public de la SinaiaPentru prima dată în aer liber, Festivalul Internațional „Vara Magică” invită pentru a noua oară consecutiv iubitorii de muzică clasică aflați în București în această vară să vină la seria de concerte camerale și simfonice ce se va desfășura de pe 15 iulie până pe 27 august, în serile de miercuri și joi, de la ora 20, în Curtea Ateneului Român, sub genericul „Anul Beethoven la Bucureşti”.Crescând în anvergură an după an, Festivalul Internațional „Vara Magică” va mai aduce în săptămânile următoare pe originala scenă din faţa Ateneului formaţii orchestrale printre care Orchestra Naţională Simfonică a României, dirijată de acelaşi Cristian Mandeal, într-un concert fără solist, Romanian Chamber Orchestra, dirijor Cristian Măcelaru, Romanian Sinfonietta Orchestra, dirijor şi solist Alexander Sitkovetsky – vioară şi Kamerata Kronstadt, sub bagheta lui Cristian Oroșanu şi recitaluri camerale extraordinare susţinute de Octetul Regal şi de Trio Georgeta Iordache – vioară, Andrei Ioniţă – violoncel, Daria Tudor – pian.Așadar, din 15 iulie până pe 27 august, 7 seri orchestrale şi 7 seri de muzică de cameră de cel mai înalt nivel vor reprezenta atracțiile acestui an la Festivalul Internațional „Vara Magică” OPEN AIR, în curtea Ateneului Român.Biletele se pot găsi pe www.lanto.ro www.bilete.ro și la casa de bilete a festivalului deschisă la Ateneul Român, intrarea din strada Benjamin Franklin nr. 1-3, de luni până vineri, între orele 14 și 19.