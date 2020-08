Bill Mesler și H. James Cleaves II în dialog cu Doru Căstăian. Prima ediție Zoom pe știință/Știința pe zoom

James Cleaves II, autorii cărții Scurtă istorie a creației. Știința și căutarea originii vieții, vor avea o discuție cu Doru Căstăian despre teoriile și descoperirile unor mari filosofi ai naturii și cercetători legate de apariția vieții, poate cea mai provocatoare și importantă enigmă pe care știința încearcă să o rezolve. Și despre impactul pe care l-au avut uneori asupra acestui demers chiar și schimbări politice, credințe personale sau dezvoltarea unor domenii de cercetare care au adus contribuții neașteptate și spectaculoase.Evenimentul va fi difuzat live pe pagina de Facebook a Editurii Humanitas. Înregistrările video și audio vor fi ulterior disponibile pe canalele de Youtube și Soundcloud Humanitas. Bill Mesler este jurnalist; a colaborat cu revistele Nation, San Francisco Bay Guardian și Santa Cruz Sentinel. A mai publicat (împreună cu Shankar Vedantam): The Lizard Brain’s Revenge: The Power (and Paradox) of Self-Deception (2020).H. James Cleaves II este vicepreședintele Societății Internaționale pentru Studiul Originii Vieții, profesor la Institutul pentru Științele Vieții și Pământului din Tokyo și profesor invitat la Institutul pentru Studii Avansate din Princeton. Doru Căstăian este publicist, traducător, doctor în filosofie.