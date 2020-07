Albumul 'Clasic e fantastic. 10 ani' poate fi accesat online

Albumul Clasic e fantastic. 10 ani poate fi răsfoit pe pagina de internet clasicefantastic.ro





Există două variante, una mai „mică” (din punct de vedere tehnic) destinată descărcării rapide pe telefoane, tablete etc. și una mai “mare” (calitativ tehnic) ce poate fi descărcată pe calculatoare performante sau, de ce nu, descărcată și printată de doritori, fără niciun cost suplimentar.







"Sperăm ca, atât publicul cât și artiștii, să regăsească, între paginile acestui album, amintiri deosebit de frumoase. Sperăm ca sponsorii să aibă, acum, încă o dovadă ca sumele oferite proiectului au fost bine folosite și, să ne rămână alături, atunci când va fi posibil să reluăm concertele și spectacolele de teatru cu muzică într-o a XI-ea stagiune. Vă reamintim că, pe canalul oficial de youtube Clasic e fantastic, la care vă invităm să vă abonați

Asociația „Clasic e fantastic” anunță apariția volumului Clasic e fantastic. 10 ani. Timp de 10 stagiuni, pe scena Sălii mari a Ateneului Român și, la început, pe scena Sălii de operă a Universității Naționale de Muzică București, apoi în Sala mare a Teatrului Odeon, s-au desfășurat cele 94 de concerte din ciclul Cum să înțelegem muzica și cele 12 spectacole de teatru cu muzică prezentate sub genericul Copilăriile marilor muzicieni.puteți viziona oricând peste 80 de concerte Cum să înțelegem muzica și prezentările celor 12 spectacole de teatru cu muzică din ciclul Copilăriile marilor muzicieni, care vor continua să figureze în stagiunile Teatrului Odeon.Sperăm să ne reîntâlnim curând. Până atunci, pregătim o colecție de cărți pentru copii care, sub titlul Copilăriile marilor muzicieni va aduna 12 texte echivalente celor 12 spectacole de teatru cu muzică. Cărțile nu sunt destinate vânzării ci, în format electronic, vor putea fi citite sau descărcate gratuit din secțiunea Biblioteca virtuală de pe siteul www.clasicefantastic.ro. Prima carte, Copilăria lui Beethoven se află deja acolo. O găsiți la adresa: www.clasicefantastic.ro/carte-copilaria-lui-beethoven/" - se arata in comunicatul Filarmonicii George Enescu.