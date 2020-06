Gala Premiilor Gopo: 29 iunie, ora 19:30, LIVE pe PRO TV PLUS și premiilegopo.ro

Cunoscuta actriță Adela Mărculescu va fi distinsă, în cadrul celei de-a 14-a ediții a Galei Premiilor Gopo, cu Premiul Gopo pentru Întreaga Activitate, oferit de Apa Nova, iar apreciatul actor de teatru, film și televiziune Virgil Andriescu, va fi omagiat cu Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră, oferit de Primăria Capitalei prin ARCUB. Două premii speciale pentru carierele lor deopotrivă excepționale și îndelungate vor fi acordate scriitorului Radu Cosașu și monteuzei Cristina Ionescu.





În cursa pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de lungmetraj se află „Călătoria fantastică a Maronei” (r. Anca Damian), „La Gomera” (r. Corneliu Porumboiu), „Monștri.” (r. Marius Olteanu), „Parking” (r. Tudor Giurgiu) și „Touch Me Not” (r. Adina Pintilie).





Cele cinci pelicule nominalizate în categoria Cel mai bun film documentar sunt: „Distanța dintre mine și mine” (r. Dana Bunescu, Mona Nicoară), „Emigrant Blues: un road movie în 2 ½ capitole” (r. Mihai Mincan și Claudiu Mitcu), „Jurnalul familiei -escu” (r. Șerban Georgescu), „Omul care a vrut să fie liber” (r. Mihai Mincan și George Chiper-Lillemark) și „Timebox” (r. Nora Agapi).







Lista completă a nominalizărilor este disponibilă pe https://premiilegopo.ro/

Premiul Publicului pentru filmul cu cel mai mare succes de box office va merge anul acesta către două filme de comedie, respectiv „Oh, Ramona!” (256.115 spectatori și încasări de 5.016.367 de lei) și „5Gang: Un altfel de Crăciun” (167.025 de spectatori și încasări de 3.162.478 lei).





Îi veți putea vedea pe nominalizații celei de-a XIV-a ediții a Galei Premiilor Gopo pășind pe covorul roșu alături de mulți alți profesioniști din industrie, invitați și omagiați în cadrul acestui eveniment, de la ora 19:30, într-un moment special prezentat de vedeta PRO TV Amalia Enache.Actorul Alex Bogdan va fi și de această dată amfitrionul ceremoniei de decernare a premiilor, care va începe la 20:30 și pentru care a pregătit o serie de parodii la realizarea cărora au contribuit 18 actori, printre care doi invitați speciali: Magda Catone și Dan Chişu.Momentul muzical care va deschide Gala Premiilor Gopo va fi susținut de Tomma Alistar, iar unul din momentele speciale va fi punctat de Doru Trăscău și Andrei Zamfir (The Mono Jacks).Printre cei care vor urca pe scenă pentru a acorda premiile celor 20 de categorii de nominalizări la Premiile Gopo 2020 se află actrițele Dorina Lazăr, Olimpia Melinte, Diana Cavallioti, Aida Economu și Cosmina Stratan, alături de actorii Mihai Călin, Marius Manole, Dan Bordeianu și George Piștereanu.La categoria Cea mai bună actriță într-un rol principal sunt nominalizate: Belén Cuesta („Parking”), Catrinel Marlon („La Gomera”), Cătălina Mihai („Heidi”), Dana Rogoz („Mo”) și Judith State („Monștri.”).Gheorghe Visu („Heidi”), Iulian Postelnicu („Arest”), Mihai Smarandache („Parking”), Radu Botar („Cardinalul”) și Răzvan Vasilescu („Mo”) concurează la categoria Cel mai bun actor într-un rol principal.La categoria Cel mai bun film european, titlurile alese de criticii de film din juriul de nominalizări dintre filmele distribuite în cinematografele din România anul trecut sunt: „Dolor y gloria”/ „Durere și glorie” (r. Pedro Almodóvar), „Leto”/ „O vară rock'n'roll” (r. Kirill Serebrennikov), „Sunset”/ „Apusul” (r. László Nemes), „The Favourite”/ „Favorita” (r. Yorgos Lanthimos) și „The House that Jack Built”/ „Casa pe care Jack a construit-o” (r. Lars von Trier).Filmele cu cele mai multe nominalizări la Premiile Gopo 2020 sunt: „La Gomera” (13 nominalizări), „Heidi” (10 nominalizări), „Monștri” (9 nominalizări), „Touch Me Not” (9 nominalizări), „Parking” (8 nominalizări) și „Mo” (6 nominalizări).Procesul de votare, care implică peste 600 de profesioniști din industria cinematografică, se desfășoară până pe 29 iunie, pe platforma pusă la dispoziție de organizatori, alături de partenerul principal PwC.Gala Premiilor Gopo va fi transmisă LIVE pe 29 iunie 2020, de la 19:30, pe PRO TV PLUS și pe site-ul premiilegopo.ro, iar înregistrarea va fi difuzată pe PRO CINEMA, în data de 1 iulie, de la 22:30.