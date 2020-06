webPR: Șapte ani de Jazz in the Park în imagini

​La sfârșitul acestei săptămâni, festivalul Jazz in the Park ar fi trebuit să bifeze cea de-a opta ediție în Parcul Central din Cluj, alături de unele dintre cele mai relevante nume din istoria curentă a muzicii: Kamasi Washington, Anna Calvi, Cecile McLorin Salvant sau Omar Sosa. Cum însă situația epidemiologică a deviat cursul normal al evenimentelor și această a opta ediție a fost amânată pe anul viitor, organizatorii au decis să ofere comunității un mod de a celebra festivalul care a făcut parte din viața orașului șapte ani la rând.







Astfel, între 25 și 28 iunie, Jazz in the Park propune A walk down memory lane, o plimbare în Parcul Central printre imaginile și poveștile care redau parcursul festivalului în primii lui șapte ani de existență. A walk down memory lane este un gest de prietenie și un omagiu adus ideii de sprijin reciproc, de solidaritate și înțelegere între comunitate și echipa Jazz in the Park.













"Ne-am dorit tare să marcăm într-un fel cele patru zile care trebuiau să fie cele mai bune din istoria festivalului, dar să asigurăm în același timp sănătatea cetățenilor, care este prioritară pentru noi. Am ajuns la acest compromis, de a face o expoziție în casa noastră, Parcul Central. A fost emoțional pentru noi să o pregătim, fiindcă am retrăit sute de momente frumoase și sunt convins că va fi emoțional și pentru comunitate. Probabil vom mai avea niște momente anul acesta în care ne vom întâlni cu publicul nostru din nou, dar, până vin acestea, să ne bucurăm de expoziție împreună!", spune Alin Vaida, directorul și fondatorul festivalului Jazz in the Park.







Cei care ajung în parc vor putea admira fotografiile expuse de-a lungul aleii principale și din zona clădirii Casino și vor avea ocazia să afle informații și povești savuroase din culisele festivalului, precum și provocările sau surprizele de care au avut parte în timp membrii echipei organizatoare. Lucrările, care aparțin atât fotografilor care au colaborat cu festivalul de-a lungul anilor, cât și publicului, dezvăluie o serie de amintiri și momente prețioase care au marcat puternic evoluția acestuia, de la primul concert care a schimbat definitiv dinamica Parcului Central și până la acordarea premiului Europe’s Best Small Festival, pe care Jazz in the Park l-a primit anul trecut.







"A walk down memory lane are patru mari componente: expoziția de pe Aleea Centrală, care conține 90 de poze și povești ale echipei despre experiențele noastre din timpul festivalului, realizările celor 7 ediții și poveștile muzicale adunate de-a lungul timpului. Tot pe Aleea Centrală vor fi prezentați și o parte din oamenii care au pus umărul la tot ce a însemnat Jazz in the Park până în acest moment. A treia componentă este în fața Casinoului, unde avem secțiunea dedicată publicului nostru, expoziție realizată din fotografiile primite de la ei. Ultima componentă a expoziției este cea care înglobează pe-un perete toate materialele grafice produse pentru Jazz in the Park în cele 7 ediții: afișele festivalului, dar și cele alea Fondului Jazz in the Park și ale proiectelor speciale ale festivalului. Sperăm că publicul Jazz in the Park să facă acest walk down memory lane alături de noi și să retrăim împreună într-un weekend toate sentimentele adunate în cele șapte ediții de până acum", explică Denisa Dan, project manager al expoziției.







Structurile expoziționale vor fi așezate astfel încât să nu încurajeze formarea unor mulțimi numeroase de oameni, iar dimensiunile mari vor permite vizualizarea acestora de la o distanță corespunzătoare. Pe parcursul celor patru zile, organizatorii recomandă publicului să respecte toate măsurile de igienă și siguranță impuse de actuala situație.





Evenimentul este susținut de Raiffeisen Bank, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Administrația Fondului Cultural Național, Endava, Mega Image, Accenture, Farmec, Yamaha, BetFair, East Grain, EBS Radio.





Jazz in the Park este un festival de jazz contemporan care are loc în Parcul Central din Cluj-Napoca. Fondat în 2013 de Fapte, Jazz in the Park a devenit foarte repede unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen, pe scenele lui concertând artiști precum Marcus Miller, Judith Hill, Ghost Note, Richard Bona, Bill Laurance, Dhafer Youssef, Robert Glasper, Nouvelle Vague sau Hindi Zahra.







În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei ’’Best Small European Festival’’ la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards, devenind astfel primul festival de jazz din România care a obținut o distincție la acest eveniment. Din 2018, festivalul Jazz in the Park este membru al European Jazz Network.