Petrache Poenaru: Haiduc, pandur, academician, creator al tricolorului si al primului ziar romanesc / Pe 25 mai breveta ”tocul cu rezervor”

A fost haiduc în tinerețe, soldat în trupele de panduri ale lui Tudor Vladimirescu, a pus bazele primului ziar românesc și a creat drapelul tricolor, a inventat tocul cu rezervor, membru titular al Academiei Române din 1870, fondatorul colegiilor naționale din București și Craiova, a organizat învățământul național românesc și a fost primul român care a călătorit cu trenul, iată doar câteva din lucrurile care se pot spune despre Petrache Poenaru.





Haiduc si pandur





La nici 22 de ani, tanarul gramatic Petrache Poenaru, absolvent al scolii Obedeanu din Craiova, lasa calimara cu cerneala de o parte si intra intr-o ceata de haiduci animat de dorinta de mai bine pentru neamul sau.





La prima lupta insa, ceilalti haiduci isi dau seama ca tanarul Poenaru nu are nicio legatura cu lumea armelor, afla ca e un intelectual si-l prezinta spre amuzament lui Tudor Vladimirescu.





Tudor este incantat insa de inteligenta si agerimea acestui tanar si-i propune sa i se alature, lucru primit cu entuziasm de Poenaru. Ajunge in numai cateva saptamani, sa devina chiar omul de taina al lui Tudor Vladimirescu si sef al cancelariei si al contopistilor.





Pune bazele primului ziar romanesc





Constient ca o lupta se castiga nu numai prin inaltimea idealurilor si forta armelor, ci si printr-o buna popularizare a cauzei, Petrache Poenaru ii propune lui Tudor Vladimirescu tiparirea unui ziar care sa raspandeasca in randul romanilor dorintele si scopurile armatei de panduri. Tudor accepta si astfel ia nastere primul ziar romanesc "Foaia de propaganda"





Creatorul tricolorului





Desi istoria drapelului national al Romaniei este inca neclara, cele trei culori fiind folosite aleator de mai multe armate romane de-a lungul istoriei, Petrache Poenaru a fost cel care l-a adus definitiv in constiinta romanilor.





Inspirat se pare de francezi, Poenaru face drapelul tricolorul modern ce devine in scurt timp stindardul armatei lui Tudor Vladimirescu, inlocuind astfel steagul vechi foarmat din doua bucati patrate de panza (alb-albastru). Preluat apoi si de pasoptisti, tricolorul ajunge din 1881 drapel national.





A inventat tocul rezervor

Viata in aramata de panduri a lui Tudor Vladimirescu nu a fost lipsita de pericol, tanarul Poenaru fiind aproape in mai multe randuri de moarte. Tudor il roaga sa paraseasca tara si sa-si continue studiile fiind astfel mult mai de folos neamului.





Pleaca asadar la studii la Viena si Paris, unde studiaza filologia si politehnica devenind absolvent al Scolii Politehnice din Paris.





In timpul studiilor breveteaza primul toc rezervor, din lume, mai intai la Viena, apoi la Paris (brevet 3208, din 25 mai 1827), cu titlul "Condeiul portaret fara sfarsit, alimentandu-se insusi cu cerneala".





Aceasta inventie a revolutionat domeniul instrumentelor de scris, contribuind astfel la crearea unui obiect folosit de miliarde de oameni.





Tocul cu rezervor de cerneala "Poenaru" elimina zgarieturile de pe hartie si scurgerile nedorite de cerneala si propunea solutii pentru imbunatatirea partilor componente, astfel incat sa se asigure un flux constant al cernelii si posibilitatea inlocuirii unor piese.





A fost primul toc cu rezervor de cerneala, din lume, precursorul stiloului realizat, in 1863, de Brissant si Coffin si perfectionat, in 1884, de Watterman.





Primul roman care a calatorit cu trenul





Dupa terminarea studiilor ajunge in Anglia unde la la 15 septembrie 1830 se deschidea prima cale ferata din lume, intre Liverpool si Manchester.





La 27 octombrie 1831 tanarul Petrache Poenaru, spunea printre altele: „Am facut aceasta calatorie cu un nou mijloc de transport, care este una din minunile industriei secolului... douazeci de trasuri legate unele cu altele, incarcate cu 240 de persoane sunt trase deodata de o singura masina cu aburi...”





Devine, in 1870, membru al Academiei Romane, iar in 1872, presedinte al Societatii pentru invatatura poporului.





In discursul de receptie de la primirea in Academia Romana Petrache Poenaru avea sa spuna ca "ca cele 5 luni cat a fost pandur si haiduc i-au schimbat complet destinul si va pastra toata viata in inima acele clipe marete".

NOTĂ: Material repostat

