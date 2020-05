Călătoria Cilkăi'' de Heather Morris, continuarea bestsellerului «Tatuatorul de la Auschwitz“, acum în librării

Călătoria Cilkăi de Heather Morris, una dintre cele mai așteptate cărți ale anului, un roman bazat pe o poveste adevărată despre supraviețuire și iubire, apare în colecția „Raftul Denisei“.Pornind de la întâmplări reale petrecute la Auschwitz-Birkenau și de la mărturii ale prizonierelor din Gulagul sovietic, romanul de față, aflat în curs de traducere în peste 40 de țări, urmărește destinul Cilkăi Klein, unul dintre personajele cele mai puternice și mai îndrăgite ale bestsellerului internațional Tatuatorul de la Auschwitz.





„Ce s-a întâmplat cu Cilka?“ a fost întrebarea prezentă pe buzele tuturor fanilor, iar Heather Morris le-a răspuns printr-o carte tulburătoare și plină de suspans, care dovedește că speranța, hrănită de solidaritate și prietenie, poate renaște în orice condiții.Urmărește

trimis de scriitoare cititorilor români.

„Cilka a fost cel mai curajos om pe care l-am cunoscut. Mi-a salvat viața“, mărturisea Lale Sokolov, tatuatorul de la Auschwitz și protagonistul romanului omonim, devenit un adevărat fenomen editoral, vândut în aproape 6 000 000 de exemplare în întreaga lume.

Cilka are 18 ani când Auschwitzul este eliberat de soldații ruși. Își îngăduie pentru o clipă să creadă că există un viitor și pentru ea, dar în scurt timp ia din nou calea lagărului – de astă dată, dincolo de Cercul Polar, în Gulagul Vorkuta, unde urmează să ispășească o pedeapsă de 15 ani pentru colaborare cu naziștii.

În Baraca 29 din lagărul de la Vorkuta, pe care o împarte cu alte câteva zeci de femei, Cilka se gândește deseori, în nopțile albe, la celălalt loc, la cei despre care nu mai știe nimic, la sora sa și la mama lor, pe care a văzut-o îndreptându-se spre camerele de gazare. Acum e 1-B494, iar numărul vechi, care încă îi provoacă suferință, se află bine acoperit de mânecile hainelor. Îl ascunde, așa cum își ascunde trecutul, durerea și vina pe care le simte pentru că totuși trăiește. Are 18 ani și cunoaște deja toată brutalitatea lumii, toată suferința atroce pe care omul o poate provoca seamănului său. Când i se propune să muncească la spitalul lagărului, începe să învețe și lucrează cu entuziasm, căci are ocazia să îndrepte măcar o părticică din răul în fața căruia a fost neputincioasă. Amenințarea morții, frigul, teroarea și foamea fac parte din cotidian, dar prieteniile noi îi insuflă dârzenie și o ajută să reziste, așa cum a făcut întotdeauna. Mai mult, în ciuda condițiilor cumplite din Siberia, Cilka găsește o iubire atât de mare, cum nici n-ar fi îndrăznit să viseze. Cilka este o supraviețuitoare, și cel mai bun lucru pe care îl are de oferit este lecția supraviețuirii. • Heather Morris s-a născut la Te Awamutu, în Noua Zeelandă. Și-a început studiile universitare la Canterbury University, în 1986, iar după ce s-a mutat în Australia, la Melbourne, le-a finalizat la Monash University, în 1991. În 2003 l-a cunoscut pe Lale Sokolov și prima formă a poveștii lui s-a constituit într-un scenariu cu care Heather Morris a câștigat International Independent Film Awards în 2016. Impulsionată de succesul avut și de părerile celor care au citit scenariul în cadrul competiției, l-a rescris ca roman. Apărut în ianuarie 2018,

Tatuatorul de la Auschwitz

(

The Tattooist of Auschwitz

; Humanitas Fiction, 2018, 2019) cunoaște un mare succes international.

I s-au acordat numeroase premii, printre care: Premiul pentru cel mai bun Roman Istoric din 2018 (Polonia), Prémio Livro do Ano Bertrand 2018 (Portugalia), Wordery Book of the Year 2018, Nielsen Gold Bestseller Award 2019 și Specsavers Book of the Year 2019 (Marea Britanie), Eason’s Book of the Year 2018 (Irlanda), Small Publishers’ Adult Book of the Year 2018 (Australia) și Apple Book of the Year 2018 (Statele Unite). Sincronicity Films a cumpărat drepturile de ecranizare și pregătește un serial TV. Apărut în octombrie 2019, apare al doilea roman semnat de Heather Morris,

Călătoria Cilkăi

(

Cilka’s Journey

; Humanitas Fiction, 2020). Este în curs de publicare în peste 40 de țări și a intrat direct pe primele locuri în topurile de vânzări din Olanda, Portugalia, Polonia, Australia, Marea Britanie și Statele Unite.