Din 15 iunie ar putea fi organizate spectacole de teatru în aer liber. Marius Manole: Dacă Biserica poate face slujbe afară, noi de ce nu am putea juca?

Din 15 iunie ar putea fi reluate spectacolele de teatru, în aer liber, în spații îngrădite, cu cel mult 500 de participanții și cu respectarea normelor impuse de pandemie - este concluzia întâlnirii pe care reprezentanții teatrelor au avut-o marți cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul Culturii. De la aceeași dată ar putea fi reluate și spectacolele de stand-up comedy.

Marius Manole: Tot ce ne dorim este ca actorii să nu moară de foame

Actorul Marius Manole a declarat pentru HotNews.ro că deocamdată singura variantă agreată este cea a teatrului în aer liber, adică fiecare instituție să își amenajeze un spațiu îngrădit, într-un perimetru bine delimitat. Pentru ca regulile de distanțare să poată fi respectate, accesul va fi cu bilete, astfel încât să poată fi controlat numărul de participanți.

Nu a fost stabilită o dată concretă pentru începerea spectacolelor în aer liber, dar, cel mai probabil, ar putea fi de la 15 iunie, în funcție de evoluția cazurilor de coronavirus.

"Am propus să se facă exact ca la biserici, care au slujbe în aer liber. Iar la biserică sunt oameni din grupa de vârstă cea mai vulnerabilă. Ccu toate astea fac slujbe în aer liber. De ce Biserica asă poată și teatrele nu? Dacă se vor deschide terasale - acestea de ce se deschid și teatrele nu?", a spus Manole.

Reprezentanții teatrelor au atras atenția la întâlnirea de la Guvern că sute de actori sunt într-o situație disperată, trăind dintr-un salariu de 2.000 de lei pe lună. În mai multe orașe, între care Brașov sau Arad, primarii au ales varianta de a-i băga pe actori în șomaj tehnic suportat de stat cu 75 % din salariul minim pe economie, ci nu din salariul de bază. Așa s-a ajuns ca unii actori să primească în această perioadă 2.000 de lei pe lună, iar tehnicienii 1.300 de lei.

"Evident că nu putem să facem spectacole cu public, nu știm cât durează și nu avem nici măcar o previziune, mai ales că ar putea fi un val doi al bolii, în toamnă. Noi am propus înființarea unui fond pentru sprijinirea culturii, pentru un an, dacă va așa cum s-a întâmplat în Franța și în alte țări. Să fie susținute de stat instituțiile de cultură, actorii indeoendenți. Nu e că nu vrem să muncim, ci așa s-a întâmplat, suntem obligați să stăm pe bară. Nu am avut niciun răspuns, ne-au transmis că trebuie să vadă cât va dura această situație (...)

Chiar dacă vom ajunge să jucăm în sală și să avem un spsetator da, unul nu, nicio instituție nu își permită să facă asta dacă nu e susținută de stat, pentru că teatrele se susțineau din încasările, ceea ce acum nu se va mai putea.

Tot ce ne dorim esta ca oamenii din cultură să nu moară de foame pentru că altfel renunțăm cu toții și când o să dăm drumul nu o să mai avem la ce să dăm drumul" , a afirmat Manole.

Ministrul Culturii: Din 15 iunie ar putea fi reluate și spectacolele de stand-up comedy

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat pentru HotNews.ro că varianta spectacolelor în aer liber, din prima jumătate a lunii iunie, cel mai probabil din 15, rămâne valabilă cu condiția ca lucrurile să nu scape de sub control și să nu fie o explozie a cazurilor de coronavirus.

"Premierul este adeptul acestei idei, este mult mai puțin reticent decât epidemiologii, dar totuși cifrele ne vor dicta următoarea mișcare (...) La începutul lunii iulie vom putea decide exact data", a afirmat Gheorghiu.

În condițiile în care foarte puține teatre au săli în aer liber, fiecare teatru va atrebui să găsească un spațiu pe care să îl folosească în acest scop: "În primul rând trebuie să fie un perimetru care să poată fi amenajat ad-hoc și unde să poată fi controlat numărul de participanți. Spectatorii să fie așezați spectatorii pe grupuri de două, maximum trei persoane, cu excepția familiilor, care nu pot fi separate".

Pentru prima etapă, este luată în calcul varianta cu 300, până la 500 de spectatori, fără a fi stabilită o limită maximă la acest moment.

Ministrul Culturii a mai precizat că tot din 15 iunie se are în vedere și reluarea spectacolelor de stand-up comedy, considerate cu risc redus de răspândire a bolii.

La întâlnirea de la Guvern cu reprezentanții teatrelor au participat ministrul Culturii, premierul Ludovic Orban și vicepremierul Raluca Turcan.