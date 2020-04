Spectacolul Năpasta, regizat de Radu Afrim, in programul TNB-online, în week-end

In săptămâna 27 aprilie - 3 mai 2020

Începând din această săptămână, programul Conferințele TNB-online se modifică.Conferințele vor fi difuzate zilnic, de luni până joi, câte un titlu, începând cu ora 14.00. Conferințele TNB on-line rămân însă disponibile pentru vizionare pe canalul de youtube al TNB și după încheierea transmisiei live.Din data de 24 aprilie, Teatrul Național București a lansat programul Spectacole TNB on-line. Pentru ca spectatorii să aibă mai multe șanse de a viziona spectacolele din arhiva Teatrului Național București, TNB va difuza câte un titlu în fiecare săptămână. Spectacolul săptămânii va fi difuzat, însă, în sistem live streaming în fiecare dintre cele trei zile de final de săptămână: vinerea, începând cu ora 16.00, iar sâmbăta și duminica, la ora 18.00. Spectacolele TNB on-line vor putea fi vizionate doar la orele anunțate, nemaifiind disponibile on-line după încheierea transmisiei live.Conferințele pe care le puteți vedea în această săptămână :27 aprilie : Radu Penciulescu - Lungul drum al textului către scenă (susținută în 13 iunie 2010)28 aprilie : Alex Ștefănescu - Cine mai are nevoie azi de literatură? (susținută în 22 martie 2015)29 aprilie : Constanța Vintilă-Ghițulescu - Desfătare și Petrecere în Bucureștiul fanariot (susținută în 2 aprilie 2017)30 aprilie : Gheorghe Florescu - Ceaușismul citit în zațul ceștii de cafea (susținută în 20 septembrie 2009).· Năpasta de I.L.Caragiale este spectacolul din acest week-end, difuzat pe canalul de Youtube TNB ( http://www.youtube.com/c/TeatrulNaţionalILCaragialeBucureşti ).NĂPASTA clasicului, în regia inovatorului Radu Afrim, încheia în forță programul de mare succes, 2012 - Anul Caragiale la TNB.La 7 ani de la premieră, spectacolul care a inaugurat Sala Media, una dintre sălile cu care s-a îmbogățit teatrul după reconfigurare, se pregătește pentru o nouă ieșire în lume.Cu același decor suprinzător, la acest sfârșit de săptămână, Năpasta va mai da o… premieră, trecând din spațiul unei săli de teatru în spațiul virtual. Noua… premieră se datorează imaginilor înregistrate de operatorul Mihai Bodea și editării îngrijite de Radu Stancu.Năpasta, de văzut acum : online ! Un spectacol puternic senzorial, ieșit din tipare, care intrigă, poate, dar cu siguranță nu va trece neobservat nici de această dată.Crina Semciuc, Marius Manole, Mihai Călin și Emilian Oprea creează o lume efervescentă, căreia muzica compusă de Luiza Zan şi Valentin Luca îi aduce un fior straniu.Un decor al cotidianului citadin, dar încărcat cu detalii telurice, semnat Vanda Maria Sturdza, prelungit într-o paradă suprarealistă a costumelor lui Cosmin Florea întregesc atmosfera obsedantă a spectacolului.Vă recomandăm și noi, alăturându-ne regizorului, să citiți sau să recitiți drama lui Caragiale înainte să vedeți spectacolul. Veți înțelege mai bine intențiile și viziunea creatorului de spectacol, precum și declarația lui de la vremea premierei :”Am atentat rar la texte de patrimoniu, dar când am făcut-o, am simţit nevoia să rămână urme. Ar fi inutilă o lectură cuminte la Năpasta (…) M-am plimbat cu Lorca, m-am tutuit cu Cehov... crezi că o să mă refuze Caragiale?!” Radu Afrim.Din 1 până în 3 mai, cu câte o singură reprezentație, vineri – de la ora 16.00, sâmbătă și duminică – de la ora 18.00, pe canalul Youtube al Teatrului Național, NĂPASTA!