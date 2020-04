Opera în vremea coronavirusului. Mesajul Elinei Garanča, ”La Perfetta”: Azi aș fi debutat în rolul visat de o viață

Supranumită ”La Perfetta”, Elina Garanč a este cu siguranta una din prezențele cele mai puternice de pe scena mondială a Operei. Mulțumită Metropolitan Opera din NY am putut-o (re)admira acum doua saptămâniută în ”Carmen” de G. Bizet. La 1 aprilie ar fi urmat să debuteze în rolul la care a visat o viață.La 1 aprilie ar fi urmat să debuteze în rolul la care a visat o viață.”Astăzi (n.r. 1 aprilie) ar fi trebuit să fie o zi foarte specială pentru mine, pentru că astăzi aș fi debutat în rolul meu de vis, în Everestul meu, rolul lui Amneris dîn Aida lui Verdi la Opera Las Palmas. Și sunt extrem de tristă că, din cauza focarului mondial de pandemie de coronavirus, visul meu se destramă, deocamdată. Dar muzica va supraviețui mereu!”, spune Elina. Elīna Garanča este o mezzo-soprană letonă de mare succes internațional. E născută la 16 septembrie 1976 și a debutat în București în 1997. Este supranumită „La perfetta”.Bernard Holland în The New York Times, despre debutul ei fulminant: "Garanča este adevărata cântăreață. Tehnicile moderne de cântat se adaptează cu greu la viteza, ușurința și articulațiile atletice din operele lui Rossini de la începuturile secolului al XIX-lea, dar lui Garanča acestea i-au reușit deosebit de bine, fiind singura de pe scenă care a lăsat o impresie sonoră perfectă. Pasajele lirice le-a cântat excepțional, dar a stăpânit integral și episoadele de mare viteză”.Dacă vrei să urmărești gratuit spectacole de opera online, îți recomandăm: