webPR: Noi oportunități pentru câștigătorii Concursului Internațional George Enescu 2020/ Concurenții se pot înscrie până la 1 mai 2020

„Acest concert cu Orchestra Filarmonică Bohuslav Martinů va oferi o vizibilitate excepțională celor trei câștigători ai Concursului Enescu din acest an și reconfirmă miza complexă pe care competiția noastră o pune în joc pentru tinerii artiști. Pe lângă premiile în bani, Concursul Enescu este o platformă de promovare a tinerelor talente la nivel mondial”, a declarat presei Mihai Constantinescu, directorul executiv al Festivalului Enescu.Organizatorii continuă pregătirile pentru competiție, în speranța că în septembrie 2020, când este programat, situația va fi suficient de stabilă, atât în România, cât și la nivel global, încât să permită organizarea competiției. De asemenea, toți membrii juriului și-au reconfirmat participarea la Concurs. În funcție de evoluția situației, organizatorii vor stabili dacă sunt necesare modificări operative legate de gestionarea evenimentului. În caz de forță majoră, organizatorii vor returna integral taxa de înscriere tuturor celor înscriși (inclusiv celor care nu au trecut de etapa de preselecție).Câștigătorii premiilor I de la Concursul Enescu 2020, unde vor concerta alături de mari orchestre ale lumii (Orchestra of the Americas, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin ș.a.)., atât în bani (valoarea totală a acestora depășind 100.000 Euro), cât și, cel mai important, în oportunități de promovare internațională și de susținere a carierei celor mai talentați dintre candidați.Concursul George Enescu funcționează ca, fiind astfel o completare firească a Festivalului George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat în România. Ediția din acest an este programată să aibă loc între 29 august și 20 septembrie 2020. Concursul are patru secțiuni – vioară, violoncel, pian și compoziție – iar standardele internaționale după care este organizat îl poziționează în vârful ierarhiei evenimentelor de gen desfășurate în peisajul muzicii clasice din România. Ediția din acest an are programate 19 concerte și recitaluri deschise publicului larg.