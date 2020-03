TNB își propune o restructurare a stagiunii teatrale

Având în vedere aceste dispoziții legale, Teatrul Național ”I.L.Caragiale” anunță că își va modifica structura obișnuită a stagiunii, care presupunea închiderea acesteia în lunile iulie și august, urmând ca, în acest an, în măsura în care contextul epidemiologic o va permite, să programeze spectacole pe toată perioada lunilor de vară, iunie-iulie și august. Spectacolele din repertoriul curent al teatrului, inclusiv cele reprogramate, se vor juca pe scenele tuturor sălilor – Sala Mare, Sala Studio, Sala Pictura, Sala Atelier, Sala Mică, Sala Media – săli care dispun de aer condiționat și instalații de climatizare. De asemenea, vom redeschide stagiunea estivală în aer liber, la Amfiteatrul de 300 de locuri de pe acoperișul TNB, în cadrul programului de mare succes AMFITEATRU, nopți de vară SUS pe teatru (teatru, dans, muzică, film).Actorii teatrului și corpul tehnic de scenă au fost consultați în legătură cu această propunere care presupune inclusiv reorganizarea vieții lor private, reprogramarea concediilor cu familia, a călătoriilor, a altor angajamente. Răspunsul unanim și solidar a fost, răspuns care este o minunată declarație de iubire față de publicul spectator !Dragi spectatori, suntem convinși că veți răspunde și dumneavoastră acestui apel de a reveni la teatru, de îndată ce va fi posibil! Vă așteptăm cu săli confortabile, atât cu spectacolele din repertoriul curent, cât și cu noile premiere, pe care încercăm să le pregătim între timp.Până la noi vești, vă reamintim că ne puteți găsi zilnic online, în cadrul programului de transmisii a Conferințelor TNB, pe care îl puteți consulta pe site-ul teatrului. Tot acolo puteți accesa turul virtual interactiv al teatrului. Întreprindem, totodată, diligențele necesare pentru a obține acordul tuturor autorilor implicați în realizarea spectacolelor din repertoriul TNB, pentru difuzarea on-line a unui număr de spectacole existente sub formă filmată în arhiva noastră digitală."- se arata in comunicatul institutiei teatrale.Evenimentele TNB pot fi urmarite la următoarele adrese online :- canalul nostru de youtube - http://www.youtube.com/c/TeatrulNaţionalILCaragialeBucureşti - pagina de facebook a TNB- https://www.facebook.com/TNB.Ro/ - website-ul TNB, www.tnb.ro , pe o pagină care va fi special creată pentru aceste transmisii online.