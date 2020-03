Coronavirus in Romania: Spectacole reprogramate sau suspendate

Reprogramarea spectacolelor anulate va fi adusa la cunoștința publicului, în timp util, cu noile date.





Biletele deja achiziţionate îşi păstrează valabilitatea pentru spectacolele care vor fi reprogramate.





Pentru limitarea unei epidemii cu potenţial mare de extindere MMB anunță, de asemenea, că a suspendat vizitele grupurilor de elevi/turişti precum și evenimentele şi toate activităţile educative şi culturale pentru perioada 9-31 martie 2020.







În funcţie de evoluţia situaţiei, perioada menţionată se poate extinde.





Această perioadă poate fi prelungită în funcție de deciziile organelor competente.





Institutii teatrale, muzeale sau organizatori de spectacole anunta prin comunicate de presa suspendarea sau amanarea spectacolelor pana in data de 22 martie cu posibilitatea extinderii perioadei in functie de evolutia situatiei.În urma extinderii epidemiei virale cu Covid-19 şi a recomandărilor oficiale în privinţa luării de măsuri de prevenţie, Teatrul Național ”I.L.Caragiale” anunţă anularea spectacolelor si a tuturor manifestarilor publice din incinta TNB in perioada 10 - 22 martie 2020.În funcție de evoluția situației există posibilitatea prelungirii acestei măsuri, care a fost comunicată prin Hotarârea Ministerului Culturii nr. 1775 din 10 martie 2020, la ora ora 16.00.Spectatorilor care nu doresc acest lucru li se va restitui contravaloarea biletelor, începând cu data de 11 martie 2020, fie la casa de bilete a TNB pentru biletele cumpărate la casă, fie în contul din care s-a făcut plata prin MyStage, pentru cele achiziţionate online. Precizăm că MyStage va restitui inclusiv costul comisionului. Pentru a fi returnată contravaloarea biletului achiziţionat de la Casa de Bilete, trebuie să aveţi la dumneavoastră biletul în format fizic. Filarmonica „George Enescu” anunţă reprogramarea tuturor concertelor din perioada 10-22 martie 2020. În absenţa unei aprobări din partea DSP, siguranţa sănătăţii publice în spaţiile Ateneului Român nu poate fi garantată.Filarmonica îşi cere scuze publicului şi va aduce la cunoştinţa acestuia modificările ulterioare ale programării concertelor. Biletele deja achiziţionate îşi păstrează valabilitatea. La cerere, sumele aferente biletelor vor fi returnate.Manifestările culturale organizate la muzeele din componența Muzeului Municipiului București se suspendă până la data de 31 martie 2020.Expozițiile de bază rămân deschise cu respectarea tuturor recomandărilor comitetului de criză în privința regulilor referitoare la spațiile publice.Regulile sunt valabile pentru toate unitățile MMB deschise în acest moment: Palatul Suțu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul de Artă Populară Nicolae Minovici, Observatorul Astronomic Vasile Urseanu, Muzeul Theodor Aman, Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei, Muzeul George Severeanu, Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck, Muzeul Victor Babeș și Biblioteca Muzeului Municipiului București.Muzeul Municipiului București anunta că toate manifestările culturale vor fi reprogramate peste tot unde acest lucru este posibil.Si Sala Radio anunta ca anulează toate evenimentele cu public programate până la data de 31 martie 2020.Decizia se subscrie măsurilor anunţate deja de autorităţi pentru evitarea răspândirii coronavirusului în România.Spectatorii care și-au achiziționat bilete pentru concertele din stagiunea Orchestrelor și Corurilor Radio programate în perioada menționată (9-31 martie 2020) își vor recupera banii începând cu o dată ce va fi anunțată ulterior la casa de bilete a Sălii Radio și pe site-ul Orchestrelor și Corurilor Radio România - www.orchestreradio.ro.Abonaților la concertele din stagiunea Orchestrelor și Corurilor Radio (ce acoperă perioada vizată) li se va returna suma corespunzătoare concertelor anulate (din costul total al abonamentului).

Muzeul Național al Literaturii Române se aliniază măsurilor luate astăzi, 9.03.2020, de Primăria Municipiului București, în contextul apariției primelor cazuri de SARS-CoV-2 (noul coronavirus) în Capitală și a măsurilor de limitare a unei epidemii cu potențial mare de extindere și anunță suspendarea tuturor vizitelor grupurilor de elevi/turiști, a evenimentelor, a repetițiilor și a oricăror activități educative și culturale, pentru perioada 9-31 martie 2020.În funcție de evoluția situației, perioada menționată se poate extinde.Expoziția de bază din strada Nicolae Crețulescu 8 și Casele memoriale ale MNLR rămân deschise, fără a se permite accesul grupurilor organizate.Spectacolul dedicat celei de-a XX-a ediții a Galei Premiilor Radio România Cultural , care fusese programat să aibă loc pe 30 martie 2020, la Teatrul Odeon din București, a fost anulat. Decizia se subscrie măsurilor anunțate deja de autorități pentru evitarea răspândirii coronavirusului în România.Premiile Galei Radio România Cultural vor fi acordate în cadrul unor emisiuni speciale care vor fi difuzate la Radio România Cultural.