Marion Le Roy Dagen în turneu de lansări cu volumul Copilul și dictatorul - mărturia emoționantă a unei copile abandonate în orfelinatele din România lui Ceaușescu

volumului Copilul și dictatorul de Marion Le Roy Dagen și Xavier-Marie Bonnot, apărut recent la Editura Humanitas, în colecția „Memorii/Jurnale", în traducerea Marievei Ionescu.





Publicul din Cluj, București și Timișoara este așteptat să participe alături de Marion Le Roy Dagen și invitații săi la dezbaterile prilejuite de apariția cărții Copilul și dictatorul, o poveste despre suferințele, luptele și victoriile unei fetițe „abandonate și lăsate în voia istoriei, a istoriei mari, cea a dictatorilor care se adresează mulțimii de la balcon“ (Xavier-Marie Bonnot).









Programul evenimentelor





MARION LE ROY DAGEN locuiește în Toulouse și lucrează ca şef de serviciu în domeniul socio-educativ. Din 2015, este membră fondatoare a asociației franceze „Orphelins de Roumanie“ (AFOR), care-și propune să ajute persoanele adoptate născute în România să-și descopere originile.





Marion s-a născut în 1976, la Aiud — unul dintre cei două milioane de copii născuţi în urma decretului prin care Ceauşescu voia să dea un impuls demografiei României. Abandonată de mama ei pe când nu avea nici un an, este plasată într-un orfelinat. Zeci de mii de copii cad victime în aceste adevărate lagăre de concentrare ale dictaturii ceauşiste. Măriuca are însă noroc: este adoptată la 6 ani de către un cuplu de francezi. Majoritatea copiilor din orfelinatele României nu aveau să fie niciodată adoptaţi. Copilul și dictatorul este o carte despre căutarea identităţii, despre căutarea de sine după o copilărie amputată.- joi, 12 martie, ora 17.30Librăria Humanitas, str. Universităţii nr. 4Marion Le Roy Dagen în dialog cu Ioana Bot și Ovidiu PecicanTraducere consecutivă realizată de Adrian Corpodean- marți, 17 martie, ora 19.00Librăria Humanitas de la Cișmigiu, bd. Regina Elisabeta nr. 38Vor vorbi: Marion Le Roy Dagen, Cristian Preda, Ana Barton, Lidia BodeaModerator: Cristian PătrășconiuAccesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, dacă rezervați un loc prin Eventbook- joi, 19 martie, ora 18.30Librăria Humanitas, str. Episcop Augustin Pacha, cu intrare din Eugeniu de Savoya nr. 6Vor vorbi: Marion Le Roy Dagen, Smaranda Vultur, Augustin CupșaModerator: Melania CinceaEveniment realizat în parteneriat cu Institutul Francez din TimișoaraXAVIER-MARIE BONNOT s-a născut în 1962, la Marsilia. Scriitor și realizator de filme documentare, este autorul volumelor: La Dame de pierre (Belfond, 2015, Premiul pentru cel mai bun roman francofon la festivalul de la Cognac; Pocket, 2016), La Vallée des ombres (Belfond, 2016), Le Dernier Violon de Menuhin (Belfond, 2017), L’Enfant et le dictateur, împreună cu Marion Le Roy Dagen (Belfond, 2018) și Tombeau d’Apollinaire (Belfond, 2018, Premiul pentru roman istoric).