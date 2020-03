​Nominalizarile Galei Premiilor Radio România Cultural 2020

La categoria POEZIE: Angela Marcovici, pentru volumul: ”Jurnal scris în a treia parte a zilei & Soldat. Umbre ale trecutului pe câmpul de luptă”, editura frACTalia; Dan Sociu, pentru cartea “Uau“, apărută la Editura Polirom; Emilian Galaicu-Păun, pentru volumul „A(II) Rh+eu / Apa.3D”, editura Cartier.





La categoria FILM au fost nominalizațe producțiile: Timebox de Nora Agapi; Touch Me Not de Adina Pintilie; Călătoria fantastică a Maronei de Anca Damian.









La categoria ȘTIINȚĂ nominalizările sunt: Ciprian Ciuclea - artist multimedia, pentru lucrările ”Singularitatea aproximativă”, ”Remote proximity” și ”Focar de incendiu” ca rezultat al cercetării la limita între artă și știință; Dr. Cristian Presură, cercetător la Philips Research în Eindhoven, Olanda, pentru cel mai vizionat canal Youtube dedicat științei; Claudiu Tănăselia - pentru blogul www.parsec.ro, dedicat informațiilor despre activitatea de explorare a spațiului cosmic.









La categoria EDUCAȚIE nominalizările sunt: Asociaţia ROI din județul Prahova pentru lansarea hărții şcolilor care au început transformarea educaţiei în România - scolile Zburd; Proiectul EDUPOL – O cercetare națională și dezbateri publice despre utilizarea noilor tehnologii în școli; Asociația Telefonul Copilului - pentru organizarea primului Forum Național Anti-Bullying.





Din juriu au făcut parte: scriitorul, traducătorul și criticul literar Bogdan Ghiu, Radu Croitoru - manager Radio România Cultural, Adina Dragomir- redactor șef Radio România Cultural, Cristian Marica - redactor șef Radio România Cultural, Anamaria Spătaru-realizator Radio România Cultural.

Gala Premiilor Radio România Cultural, ajunsă la cea de-a XX-a ediție, va avea loc luni, 30 martie 2020, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Odeon. În cadrul ediției aniversare vor fi recompensate cele mai importante reuşite ale culturii româneşti din anul 2019.Nominalizările la categoriasunt: Lavinia Braniște, pentru cartea “Sonia ridică mâna’’, editura Polirom; Ioana Nicolaie, pentru “Cartea Reghinei“, editura Humanitas; Diana Bădica, pentru volumul „Părinți’’, apărut la editura Polirom.Pentru categoria: regizoarea Gianina Cărbunariu - pentru un proiect managerial vizionar și pentru „Frontal”, primul spectacol montat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț; actorul Marius Manole - pentru rolul Richard din spectacolul „Richard al III-lea’’ de William Shakespeare, în regia lui Andrei Șerban, la Teatrul Bulandra din București și pentru rolul Andrei Prozorov, în spectacolul „Trei surori. Un scenariu (ne)firesc de liber” după Cehov, în regia lui Radu Afrim, la Teatrul Național din București; Eugen Jebeleanu și echipa spectacolului „Itinerarii. Într-o zi, lumea se va schimba’’, o coproducție ARCUB - Compagnie des Ogres, în cadrul Sezonului România-Franța.Nominalizările categorieisunt: artista Marilena Preda Sânc pentru expoziția ’’Subjective (De)constructions’’; sculptorul Cătălin Bădărău pentru expoziția personală „See, I have engraved you on the palms of my hands, your walls are ever before me’’; curatoarele Alina Șerban și Ștefania Ferchedău, cercetătoare la Institutul Prezentului, pentru expoziția ’’24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971’’.La categoria: Elena Mândru, pentru albumul ”Folkloric moods”; Robin and The Backstabbers, pentru lansarea albumului alternativ, ”Vladivostock” , a treia parte a trilogiei, ”Bucovina overdrive”; Filarmonica de Stat din Sibiu, pentru activitatea artistică foarte consistentă din 2019.Accesul la Gala Radio România Cultural se va face pe bază de invitații care pot fi solicitate la numărul de telefon 021 303 1515, de luni până vineri, între orele 9.00 și 14.00, sau la adresa de email: cultural@rornet.ro.Evenimentul va fi transmis în direct la Radio România Cultural și va fi înregistrat și redifuzat de TVR3, coproducător al evenimentului.