Mihaela Miroiu și Maria Bucur vorbesc despre volumul „Nașterea cetățeniei democratice. Femeile și puterea în România modernă“

Vineri, 6 martie, ora 19, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu sunteți invitați la lansarea volumului Nașterea cetățeniei democratice. Femeile și puterea în România modernă de Mihaela Miroiu și Maria Bucur. Cartea a apărut recent la Editura Humanitas, în colecția „Istorie contemporană“, în traducerea din engleză și adaptarea Magdei Dragu și a Mihaelei Miroiu.

La eveniment vor participa, alături de autoare, Diana Neaga, Laura Grunberg, Lidia Bodea, Claudiu Tufiș.

Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, pe baza unei rezervări prin Eventbook*.





„De-a lungul istoriei moderne, femeile au luptat să fie recunoscute în totalitate ca ființe umane: moral, intelectual, precum și ca cetățene cu drepturi politice și civile depline. La nivel global, nenumărate femei nu se bucură nici astăzi de cetățenie deplină sau de egalitate de gen. Volumul de față examinează drumul femeilor către cetățenie democratică, așa cum s-a conturat în ultimii 70 de ani în România.“ – MARIA BUCUR, MIHAELA MIROIU





„Prin incursiunile în istorie, în etnografie și în domeniul analizei politice, Nașterea cetățeniei democratice. Femeile și puterea în România modernă se constituie într-un adevărat tur de forță. Toți cei interesați de Europa postcomunistă vor dori să citească această carte, care dezbate chestiuni de referință în România, Polonia și Ungaria. Temele sale principale ‒ statutul femeilor, puterea și democrația ‒ se adresează atât cercetătorilor, cât și publicului larg.“ – JEFFREY C. ISAAC, Indiana University, Bloomington









MARIA BUCUR este profesoară de istorie și studii de gen la Indiana University, Bloomington, SUA. Este autoare a volumelor Gendering Modernism: A Historical Reappraisal of the Canon (2017), The Century of Women: How Women Have Transformed the World since 1900 (2018) și editoare a lucrărilor Staging the Past: The Politics of Commemoration in Habsburg Central Europe, 1848 to the Present (2001, împreună cu Nancy Wingfield), Gender and War in Twentieth-Century Eastern Europe (2006, împreună cu Nancy Wingfield). În limba română a publicat volumele Eugenie şi modernizare în România interbelică (2005) și Eroi şi victime. România și memoria celor două războaie mondiale (2019).

MIHAELA MIROIU este profesoară de științe politice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București. Este inițiatoare a studiilor feministe și a studiilor de gen din România, a primului masterat de studii de gen și a școlii doctorale de științe politice. Cărțile ei de autoare sunt Convenio. Despre natură, femei și morală (1996), Drumul către autonomie. Teorii politice feministe (2004), R’Estul și Vestul (2005, coautor Mircea Miclea), Neprețuitele femei. Publicistică feministă(2006), Dincolo de îngeri și de draci: Etica în politica românească (2007). În calitate de editoare, a publicat volumele Lexicon feminist (2002, împreună cu Otilia Dragomir), Patriarhat și emancipare în istoria gândirii politice românești (2002, împreună cu Maria Bucur), Ideologii politice actuale. Semnificații, evoluții și impact (2012).