​Finala Naţională Eurovision 2020: Cum se votează duminică, 1 martie

Duminică 1 martie, la Finala Naţională Eurovision România de la Buzău, cei cinci membri ai Juriului, interpreţii Luminiţa Anghel, Crina Mardare, Alin Oprea, Edward Sanda şi compozitorul Andrei Tudor, vor trebui să urmeze un regulament foarte strict. În baza criteriilor de jurizare stabilite prin Regulament, ei vor trebui să noteze fiecare piesă cu una dintre notele 5, 3, 2, 1, 0. Piesa/actul artistic cu cel mai mare total din partea Juriului primeşte 5 puncte, iar actul artistic/piesa cu cel mai mic total va primi 0 puncte. În situaţia de egalitate, departajarea se va face în funcţie de numărul de note maxime obţinute. Dacă şi atunci egalitatea persistă, se vor lua în calcul cele mai multe note de 3 şi tot aşa, până la stabilirea clasamentului Juriului.Notele acordate de Juriu contează în proporţie de 50%, telespectatorii din ţară (dar şi cei din străinătate care au cartele de telefon ale rețelelor de telefonie mobilă din România) având un rol activ, determinant. Astfel, din momentul în care se va da mesajul „START VOT”, telespectatorii vor putea vota de pe acelaşi număr de telefon pentru una sau pentru mai multe piese, dar numai o singură dată pentru fiecare piesă.Pentru a vota, publicul trebuie să trimită prin SMS numărul de concurs al piesei preferate către 1401, număr valabil în reţelele Telekom, Vodafone, Orange şi DIGI. Preţul unui SMS va fi afişat pe ecran în timpul spectacolului live.Clasamentul Finalei Naționale se stabileşte prin însumarea punctelor rezultate în urma votului publicului (prin televot) cu punctele rezultate în urma jurizării. Piesa câştigătoare va fi cea care obţine cele mai multe puncte în acest clasament.În situaţia în care, după însumarea rezultatelor jurizării şi televotului, două piese au obţinut acelaşi punctaj, piesa câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai mare punctaj la televot.Cele cinci piese pe care Roxen le va interpreta în Finala Națională Eurovision sunt Alcohol You, Beautiful Disaster, Cherry Red, Colors și Storm. Ele pot fi ascultate atât pe canalul Youtube al TVR, pe site-ul eurovision.tvr.ro, cât şi pe canalul YouTube al artistei. Fiecare piesă este prezentată ca lyric video.Eurovision Song Contest 2020 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediţia cu numărul 65 a concursului, participă - alături de România - alte 40 de țări.Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de Duncan Laurence, reprezentantul Regatului Țărilor de Jos, cu piesa “Arcade”.În urma tragerii la sorţi din data de 28 ianuarie, pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei, România va intra în concurs în data de 12 mai, în cea de-a doua parte a primei semifinale.În ordine alfabetică, ţările care vor intra alături de România în prima semifinală sunt: Australia, Belarus, Irlanda, Lituania, Macedonia de Nord, Rusia, Slovenia, Suedia (prima parte), respectiv Azerbaidjan, Belgia, Croaţia, Cipru, Israel, Malta, Norvegia, Ucraina (partea a doua).În cea de-a doua semifinală (14 mai) vor concura: Austria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Islanda, Moldova, Polonia, San Marino, Serbia (prima parte) şi Albania, Armenia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Georgia, Letonia, Portugalia (partea a doua).În finala de la Rotterdam a concursului Eurovision 2020 din 16 mai vor intra în concurs 26 de ţări: primele 10 ţări din fiecare semifinală şi cele şase calificate direct (Big Five plus ţara gazdă). Chiar dacă vor concura direct în finală, cele şase ţări vor putea vota, în semifinale, astfel: Germania, Italia, Regatul Ţ ărilor de Jos (Olanda) în prima semifinală, iar Franţa, Spania şi Marea Britanie în cea de-a doua semifinală.Atât semifinalele, cât şi finala internaţională a ESC 2020 vor fi transmise live pe TVR.