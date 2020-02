Scriitoarea irlandeza Siobhan Parkinson, autoarea cartii Miracolele Mirandei, vine in Romania

„Parkinson știe exact cum să-i captiveze pe copii cu această poveste emoționantă.“ - The Times



„Cartea este ca o gură de aer proaspăt irlandez.“ - The Times Review

Una dintre cele mai autorizate voci ale literaturii pentru copii din Irlanda, dar și din spațiul anglo-saxon, va conferenția, pe 5 martie, la Universitatea Ovidius din Constanța și, pe 6 martie, la Universitatea din București.Siobhán Parkinson a publicat peste douăzeci de cărți, premiate și traduse în numeroase limbi. Lucrează, ca editor, pentru Little Island - editură care publică literatură pentru copii -, editează o revistă dedicată cărților pentru copii, traduce din germană și ține cursuri de creație literară. Este și prima scriitoare care a primit titlul Laureate na nÓg, care se acordă o dată la doi ani celor mai buni scriitori de literatură pentru copii din Irlanda.„Copiii sunt cei mai buni cititori din lume“, crede Siobhán Parkinson, care vede în lectura practicată la vârste fragede o experiență cu mult mai puternică decât cea a unui adult. Siobhán Parkinson scrie cu precădere pentru copiii de 10-12 ani, iar cărțile sale apar într-o perioadă pe care toată lumea o consideră o epocă de aur a literaturii pentru copii în Irlanda, ceea ce înseamnă că, în prezent, autorii irlandezi de literatură pentru copii precum Darren Shan, Eoin Colfer, Derek Landy, Shane Hegarty, Dave Rudden și Celine Kiernan sunt căutați și publicați cu succes în întreaga lume.De altfel, Miraculous Miranda/Miracolele Mirandei, care a fost publicată prima dată, în 2016, de editura britanică Hodder Children’s Books, aceeași editură care a publicat seria How to Train Your Dragon și care este membră a imensului grup editorial din Marea Britanie Hachette UK, a fost republicată în 2019 de divizia de carte pentru copii Hachette Children’s. Corint Junior a publicat Miracolele Mirandei la sfârșitul anului 2019. Sunt puțini, în prezent, autorii irlandezi publicați în România, și cu atât mai puțini cei care scriu pentru copii, dar Miracolele Mirandei poate fi un bun început pentru explorarea unui spațiu cultural extraordinar care, în trecut, i-a dat literaturii universale, printre alții, pe Jonathan Swift, Oscar Wilde, James Joyce, W.B. Yeats și pe Samuel Becket.Miracolele Mirandei este o poveste amuzantă și emoționantă despre descoperirea Mirandei Maguire, și anume că fantezia, scrisul și literatura au puterea magică de a ne însănătoși. O fetiță cu multă personalitate, „o eroină cu totul extraordinară“ (Irish Times Weekend Review), Miranda iubește cuvintele, ale căror sensuri le explică în felul ei, plin de imaginație. Pasiunea pentru scris, curiozitatea și viziunea proaspătă asupra lumii, neîngrădită de păreri de-a gata, o transformă într-un personaj de o imensă candoare. Iar poveștile ei de pe tărâmul imaginar al insulei Mărinimie ajung să producă miracole în propria familie.„Adorabilă, o bijuterie.“ - The BookbagPrezența doamnei Parkinson la București și la Constanța în perioada 4–8 martie 2020 este posibilă datorită Ambasadei Irlandei în România, care, pe 18 aprilie 2020, sărbătorește treizeci de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice cu țara noastră.